Ryan McKiernan: â€žWir werden als Team reagierenâ€œ – Keine Punkte im Spitzenspiel fÃ¼r Red Bull MÃ¼nchen gegen KÃ¶lner Haie

München. (PM Red Bulls) Red Bull München musste sich am 3. Spieltag der PENNY DEL den Kölner Haien mit 2:5 (0:0|1:2|1:3) geschlagen geben.

Vor 4.412 Zuschauern im Olympia-Eisstadion trafen Ben Street und Ben Smith für den deutschen Meister.

Spielverlauf

Abtasten? Nein, beide Teams gingen von der ersten Sekunde an mit vielen Checks und hohem Tempo in die Vollen. Dann wurde es ab Minute sieben mit zwei Kölner Powerplays inklusive 20 Sekunden doppelter Überzahl richtig spektakulär: Die Haie feuerten aus allen Lagen, München verteidigte mit vielen Blocks und einem überragenden Goalie Mathias Niederberger stark. So blieb es beim 0:0 – und weil beide Teams in der Defensive weiter konsequent agierten, änderte sich an diesem Spielstand bis zur ersten Drittelpause nichts.

Im Mittelabschnitt dauerte es dafür nur dreieinhalb Minuten bis zum ersten Treffer. Den durfte Street per Nachschuss in der letzten Powerplay-Sekunde zum 1:0 für München bejubeln. In der Folge drängte Köln vehement auf den Ausgleich, die Red Bulls ließen wenig zu – bis kurz nach dem Ende des vierten Überzahlspiels der Haie: Alexandre Grenier traf die Scheibe nicht richtig, aber sie trudelte abgefälscht zum 1:1 ins Tor (34.). Und Köln gelang sogar noch die Führung, als Andreas Thuresson den Puck von der blauen Linie exakt neben den rechten Pfosten platzierte (38.). Mit einem 2:1 für die Gäste ging es in die zweite Drittelpause.

Red Bull München versuchte im Schlussdrittel nochmal alles. Doch die Haie schlugen erneut zu: Greniers Hammer landete im Münchner Netz (45.). Kurz darauf legte Maximilian Kammerer das 4:1 nach (47.). Der Meister machte nun mehr Druck, um zu verkürzen. Kölns Defensive hielt allerdings und Brady Austin erhöhte auf 5:1 (55.). Im Powerplay gelang Smith noch der Treffer zum 2:5-Endstand (58.).

Ryan McKiernan: „Manchmal kann ein holpriger Start eine gute Erfahrung sein. Wir werden als Team reagieren. Heute hat das bessere Team gewonnen, aber wir werden in Zukunft nicht mehr so viele Chancen zulassen und besser in unserem System agieren.“

Tore:

1:0 | 23:34 | Ben Street

1:1 | 33:41 | Alexandre Grenier

1:2 | 37:14 | Andreas Thuresson

1:3 | 44:18 | Alexandre Grenier

1:4 | 46:44 | Maximilian Kammerer

1:5 | 54:56 | Brady Austin

2:5 | 57:01 | Ben Smith

Zuschauer: 4.412

