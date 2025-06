Ryan Kinasewich neuer Headcoach in Innsbruck

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck hat einen neuen Headcoach. Ryan Kinasewich wird künftig das Zepter an der Haie-Bande schwingen.

Nach der überraschenden Trennung von Jordan Smotherman (der Coach bat aus privaten Gründen um die Auflösung seines Vertrages) haben die Verantwortlichen des HCI jetzt einen Nachfolger gefunden. Ryan Kinasewich wird neuer Headcoach der Haie.

Der Kanadier war in den letzten acht Jahren zunächst als Assistant Coach und dann als Headcoach bei den Utah Grizzlies in der East Coast Hockey League engagiert.

Der 41-jährige kehrt in gewissem Sinne in die ICE Hockey League zurück. Zwischen 2010 und 2016 lief Kinasewich als Spieler für Zagreb, Salzburg, Graz, Dornbirn und Fehérvár auf.

Jetzt übernimmt er als Headcoach die Haie, und soll die Tiroler in dieser Saison zurück in die Playoffs führen.

Ryan Kinasewich: „Ich war begeistert von den Veränderungen und Plänen in Innsbruck. Der Verein zeigt, dass er den HCI wieder erfolgreich machen will. In Gesprächen mit dem Management war die Leidenschaft für die Mannschaft deutlich spürbar. Ich freue mich sehr darauf, mit meinem künftigen Assistenten Nino Pedevilla und dem Rest des Vereins zusammenzuarbeiten. Ich habe mich natürlich auch mit Mitch O’Keefe (Ex-Coach HCI) ausgetauscht. Ich habe mit ihm zusammengespielt, und er hatte nur Gutes über die Stadt und den Verein zu sagen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der HCI für harte Arbeit und Hartnäckigkeit bekannt wird, Ziel, ist natürlich immer der Sieg. Innsbruck soll Hockeytown, noch mehr zu einer Top-Eishockeyadresse in der Liga werden.

Weil ich ja selbst in der Liga gespielt habe, weiß ich, wie schön Innsbruck und Österreich sind. Meine Frau und ich freuen uns riesig auf die Rückkehr.“

HC TIWAG Innsbruck GM Günther Hanschitz: „Nach dem angekündigten, privat bedingten Rückzug von Jordan Smotherman haben wir in intensiven Gesprächen nach einer nachhaltigen Lösung für unseren Klub gesucht. Mit Ryan Kinasewich konnten wir einen Trainer gewinnen, der sportliche Kompetenz, Führungsqualität und ein tiefes Verständnis für modernes Eishockey mitbringt.“

HC TIWAG Innsbruck Assistant Coach Florian Pedevilla: „Ryans Arbeitseinstellung hat uns sofort imponiert. Auch die Zusammensetzung des Kaders gefällt ihm sehr gut, er kennt auch einige Spieler. Ryan liebt es, mit jungen Spielern zu arbeiten. Das war uns sehr wichtig, weil wir in den letzten Jahren eine enge Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs aufgebaut haben, und Ryan unseren eingeschlagenen Weg zu 100 Prozent mitgehen wird.“

