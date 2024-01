Ryan Del Monte verstÃ¤rkt die Moskitos Essen

Artikel anhören Mit dem 20-jährigen Ryan Del Monte ist den Moskitos Essen die Verpflichtung eines spielstarken Rechtsschützen gelungen! Ryan ist in Freiburg geboren, eine...

Artikel anhören Artikel anhören

Mit dem 20-jährigen Ryan Del Monte ist den Moskitos Essen die Verpflichtung eines spielstarken Rechtsschützen gelungen!

Ryan ist in Freiburg geboren, eine der Karrierestationen seines Vaters, Daniel Del Monte. Somit besitzt der ehemalige U 20 Nationalspieler die deutsche Staatsbürgerschaft.

„Ryan ist ein talentierter Rechtsschütze mit sehr guten Händen! Durch die Zusammenarbeit bei der U 20 weiß ich, welche Fähigkeiten er besitzt und bin mir sicher, dass er uns spielerisch weiterbringt“, so Trainer Danny Albrecht über den Offensivspieler, der sich trotz einiger Angebote aus dem DEL- und DEL 2-Lager für einen Entwicklungsschritt bei den Moskitos entschieden hat.

Del Monte konnte bereits in der Saison 20/21 Oberligaluft schnuppern. So absolvierte er als damals 18-jähriger Förderlizenzspieler des EHC Freiburg 32 Partien für die Hannover Indians, in denen ihm 14 Punkte gelangen. Nach weiteren Stationen in der kanadischen OHL zieht es den 1,81m großen und 85 kg schweren Del Monte nun ins Ruhrgebiet, wo er mit großer Vorfreude auf die kommende Zeit blickt: „Ich bin super glücklich, dass dieses Engagement geklappt hat und ich innerhalb eines guten Teams hoffentlich auch einen Teil zur weiteren Entwicklung beitragen kann. Außerdem sehe ich es als gute Gelegenheit, meine persönlichen Skills durch die Zusammenarbeit mit dem Stab und dem Team ausbauen zu können. Ich habe viel Gutes über die Atmosphäre am Westbahnhof gehört und bin gespannt, die Fans und das Umfeld in Essen kennenzulernen“, so der neue Spieler zu seinem Engagement.