Rund um die Eishockey-Wettregeln fÃ¼r die Einsteiger

Immer häufiger interessieren sich viele Leute für die Wetten. Insbesondere liegen Eishockey-Wetten im Trend. Da diese Sportart zahlreiche Gewinnmöglichkeiten bietet, versuchen die meisten Einsteger in der virtuellen Gaming-Welt auf diese Weise erste Gewinne mühelos zu schlagen. Kompetente Experten haben eine Liste mit geheimen Tipps & Tricks erstellt. Lesen Sie weiter, um nichts zu verpassen und jede Spielrunde erfolgreich zu beenden.

Geldlinienwetten sorgen für Ihren Erfolg

Laut der Umfrage kann man dank den Geldlinien beim Hockey-Wetten viel Geld gewinnen. Die einfachen Regeln erleichtern das Spiel und können jedem Anfänger einen großen Profit gewähren. Bei zuverlässigen Providern kann man das Spiel kostenlos ausprobieren. Zudem ist es auch möglich, im Curaçao Casino sein Glück online zu testen. Wetten auf einen Außenseiter können erhebliche Gewinne einbringen, wenn es dem Player gelingt, eine Überraschung zu schaffen.

Bei so vielen regulären Saisonspielen ist es wichtig zu wissen, wie sich die Teams entwickeln, und gleichermaßen darauf zu achten, wer von jeder Mannschaft spielt, insbesondere der Torwart. Suchen Sie nach dem Prozentsatz und den Toren im Vergleich zum Durchschnitt für Torhüter. Dabei ist es wichtig zu erfahren, ob ein Team seinen Ersatz-Torwart startet oder nicht, um zu entscheiden, auf welches Team Sie wetten möchten.

Puck-Linie

Die Hockey-Puck-Linie ist eine Torverteilung, die der Lauflinie im Baseball ähnelt. Die Wetten basieren auf einem Spread von 1,5 Toren – Wettende können entweder 1,5 Tore mit dem Favoriten legen oder 1,5 Tore mit dem Außenseiter erzielen. Wenn eine Mannschaft also bei +1,5 Toren bei einer Quote von -110 liegt, kann man seine Wette blitzschnell gewinnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Regel während des Spiels erfolgreich einzusetzen. Übe mehr online, um praktische Erfahrung zu sammeln.

Gesamtzahlen

Hockey-Gesamtzahlen sind Wetten, die auf der Gesamtzahl der in einem Spiel erzielten Tore basieren. Sie wetten darauf, ob die Gesamtzahl der Tore über oder unter der von den Quotenmachern festgelegten Zahl liegt. Wenn das Over/Under für die Mannschaft A und Mannschaft B 5,5 beträgt, müssen Sie mindestens 6 Tore erzielen, um das Over zu gewinnen, und maximal 5 Tore, um das Under zu erzielen.

Hockey-Gesamtzahlen werden normalerweise zwischen 5 und 6,5 festgelegt, abhängig von den spielenden Teams und den Torhütern im Netz. Dank dieser Methode kann man eine gute Karriere in der Gaming-Welt machen und erste Gewinne sofort erzielen. In Situationen, in denen die erzielten Endtore der Gesamtzahl entsprechen (wenn 5 oder 6), wird dies als „Push“ bezeichnet und der Wettbetrag wird zurückerstattet. Das Platzieren einer Hockey-Gesamtwette mit einer ganzen Zahl bedeutet, dass es gelegentlich keine Gewinner oder Verlierer gibt.

60 Minute Linie

Eine 60-Minuten-Linie ist eine Wette ähnlich der Moneyline, beinhaltet jedoch nur das Ergebnis am Ende von 3 Perioden und somit die Unentschieden-Option. Wenn die Mannschaft A gegen die Mannschaft B spielt, können Wettende darauf wetten, dass die Mannschaft A in 60 Minuten gewinnt, die Mannschaft B in 60 Minuten gewinnt oder das Unentschieden nach 60 Minuten endet. Mit der zusätzlichen Option des Unentschiedens sind die Quoten für beide Teams höher als die Moneyline, bergen jedoch das zusätzliche Risiko, dass das Spiel in die Verlängerung geht.

Parlays

Bei einer Parlay-Wette wird eine Wette darauf platziert, dass mehrere Ergebnisse auftreten und erfordert die korrekte Auswahl aller Ergebnisse, um zu gewinnen. Wenn Sie beispielsweise 100 US-Dollar in die Mannschaft A und die Mannschaft B einsetzen, müssen beide Teams ihre jeweiligen Spiele gewinnen, um die Parlay-Wette zu gewinnen. Da Sie bei jedem Ergebnis der gesamten Wette richtig liegen müssen, sind Parlays eine riskantere Art von Hockeywetten, bieten jedoch größere Belohnungen.

Grand Salami

Eine „Grand Salami“-Wette ist eine beliebte Wettart für Eishockey-Wetter, da sie ein Interesse an jedem Spiel an einer bestimmten Nacht haben. Eine Grand Salami-Wette ist im Wesentlichen eine Gesamtwette, jedoch wetten Sie auf die Gesamtzahl der Tore, die in allen Spielen an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Wenn es beispielsweise 8 Spiele an einem bestimmten Tag gibt, liegt die Gesamtsumme der Grand Salami wahrscheinlich zwischen 40 und 50 Toren.

Futures

Sind Sie sicher, dass eine der Mannschaften den Stanley Cup gewinnt? Dann können Sie eine Futures-Wette darauf platzieren! Beträgt die Quote im Moment +700 und setzen Sie 100 $, würde die Mannschaft mit dem Gewinn des Stanley Cups 700 $ gewinnen. Futures werden lange vor jeder Saison angeboten und im Verlauf kontinuierlich angepasst.

Prop-Wetten

Prop-Wetten sind zusätzliche Wetten, die sich auf bestimmte Ergebnisse in einem Spiel (Spiele-Requisiten) oder die Spielerleistung (Spieler-Requisiten) beziehen können. Wird die Mannschaft A gegen die Mannschaft B ein Tor erzielen? Darauf kann man wetten. Wird die Mannschaft B das Spiel mit 4:2 gewinnen? Auch dafür kann man Geld anlegen. Allgemein als Spaßwetten angesehen, sind Prop-Wetten in der Regel für fast alles verfügbar, was mit dem Spiel zu tun hat.

Live-Wetten

Diese Art der Wetten bietet die Möglichkeit, auf ein Spiel zu wetten, während es stattfindet. Die Quoten sind dynamisch und werden im Laufe des Spiels basierend auf der tatsächlichen Aktion aktualisiert. Nach dem zweiten Drittel liegt die Mannschaft A gegen die Mannschaft B 1 Tor im Plus. Setzen Sie Ihr Geld auf sie, um zu gewinnen und die Belohnungen zu ernten oder wetten Sie darauf, dass die Mannschaft B zurückkommt und für einen starken Schub der Könige in der dritten Periode anfeuert.

Fazit

Abschließend kann man zugeben, dass erfolgreiche Eishockey-Wetten eine echte Herausforderung sein können. Trotzdem haben die Einsteiger gute Chancen auf den großen Erfolg beim Online Wetten. Sammeln Sie praktische Erfahrung, vertiefen Sie Grundkenntnisse und setzen Sie die neusten Spieltechniken ein, um mehr Geld zu gewinnen.

