Rund 1.500 Volunteers für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 gesucht

Mannheim / Düsseldorf. (PM DEB) Die Vorbereitungen auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ gehen in die nächste Phase: Rund 1.500 Volunteers werden für das Turnier gesucht. Ab dem 2. September 2026 startet die Anmeldung.

Zunächst öffnet die Registrierung für die beiden Standorte Düsseldorf und Mannheim. Interessierte gelangen über den Volunteer-Bereich auf der offiziellen Website der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 zur Anmeldung.

Volunteers sind ein essenzieller Bestandteil der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027. Mit ihrem Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen tragen sie dazu bei, dass sich Teams, Fans, Medien, Partner und Gäste aus aller Welt willkommen fühlen – und machen das Festival of Friendship auch abseits des Eises erlebbar. Claus Gröbner, Geschäftsführer des Organisationskomitees IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027: „Eine IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft lebt nicht nur von den Spielen auf dem Eis, sondern vor allem von den Menschen, die sie mit Leben füllen. Unsere Volunteers sind dabei ein ganz wichtiger Teil des Turniers. Sie sind oft der erste Ansprechpartner und machen das Festival of Friendship für Fans, Teams und Gäste aus aller Welt erlebbar. Wir freuen uns auf viele engagierte Menschen, die Lust haben, Teil dieses besonderen Teams zu werden.“

Vielfältige Einsatzbereiche

Für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 werden Volunteers in insgesamt neun Bereichen gesucht:

• Accreditation

• Arena Management

• Events & Services

• Fahrer

• IT-Services

• Marketing

• Media Operations

• Medical Operations

• Springer

Die Aufgaben reichen dabei vom Einsatz in der Arena und bei Veranstaltungen über die Betreuung von Medien und Gästen bis hin zu organisatorischen und technischen Tätigkeiten. Je nach Einsatzbereich erhalten die Volunteers vor ihrem Einsatz alle notwendigen Informationen und entsprechende Schulungen.

Bei der Registrierung können drei bevorzugte Einsatzbereiche angegeben werden.

Mitten im Geschehen

Wer Teil des Volunteer-Teams werden möchte, muss zum Stichtag 1. Mai 2027 mindestens 18 Jahre alt sein und für mindestens sieben Einsatztage zur Verfügung stehen. Eine gültige E-Mail-Adresse und ein Smartphone sind ebenfalls Voraussetzung. Deutschkenntnisse sind erforderlich, Englischkenntnisse von Vorteil. Erfahrungen im Sport- oder Eventbereich sind willkommen, aber keine Voraussetzung.

Als Volunteer bietet sich die besondere Möglichkeit, die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 aus einer anderen Perspektive zu erleben, Teil eines internationalen Teams zu werden und sportbegeisterte Menschen aus aller Welt kennenzulernen.

Neben einer Volunteer-Ausstattung und Verpflegung erhalten die Helfer eine persönliche Urkunde. Vor allem aber bietet das Programm die Möglichkeit, die Weltmeisterschaft aus einer besonderen Perspektive zu erleben, Teil eines internationalen Teams zu werden und Menschen aus aller Welt kennenzulernen.

Registrierung ab 2. September

Die Registrierung startet am 2. September 2026 über den Volunteer-Bereich der offiziellen Website der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027: https://www.iihf.com/de/events/2027/wm/static/75536/volunteers

Die Volunteers werden bis Ende 2026 darüber informiert, ob sie Teil des Teams sein werden.

484 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht