Ruhrpottderby geht mit einem Shutout klar an Herne

Herne. (PM HEV) Der Herner EV hat das Kellerduell der Oberliga Nord gegen den EV Duisburg verdient gewonnen.

Im „kleinen Derby“ setzte sich der HEV mit 5:0 (2:0/3:0/0:0) durch.

Dabei mussten die Miners weiterhin auf die verletzten Verteidiger Hugo Enock und Justus Meyl verzichten. Dennis Swinnen, der zuletzt in Erfurt krankheitsbedingt fehlte und auch Valentin Pfeifer kehrten in den Kader zurück. Zudem standen die Förderlizenzspieler Jesper Müllejans und Bennet Otten aus Krefeld sowie Marian Bauer und Daniel Geiger aus Iserlohn zur Verfügung.

Von Beginn an waren die Miners, vor 1205 Zuschauern in der Hannibal-Arena, auf Wiedergutmachung für das letzte Null-Punkte-Wochenende aus. Dennis Swinnen legte bereits nach 15 Sekunden das 1:0 vor, knappe 120 Sekunden später fälschte Lennart Schmitz einen Schuss von Erik Keresztury unhaltbar für Matthias Bittner zum 2:0 ab. Und Herne blieb am Drücker. Oliver Ott traf nur die Latte und auch zwei Überzahlmöglichkeiten ließ der HEV ungenutzt.

Das zweite Drittel war dann aus Herner Sicht „endlich“ das Drittel von Niko Ahoniemi. Der Kontingent-Stürmer legte das 3:0 per Direktabnahme nach und profitierte beim 4:0 von einem Fehler von Füchse-Keeper Matthias Bittner, der kurzzeitig nicht wusste, wo der Puck war. Erik Keresztury machte mit dem fünften HEV-Tor dann bereits kurz vor der zweiten Sirene alles klar. Beim Gang in die Kabine lieferten sich HEV-Coach Dirk Schmitz und Füchse-Stürmer Michael Fomin noch eine Auseinandersetzung mit anschließender Spieldauer-Disziplinarstrafe für beide Hitzköpfe.

Im letzten Abschnitt brachte Herne den Sieg dann nach Hause und konnte sich immer wieder auf den starken Goalie David Miserotti-Böttcher verlassen, der sich vor allem im letzten Drittel immer wieder auszeichnete und sich seinen Shutout verdiente.

Lars Gerike, der bei der Pressekonferenz Coach Dirk Schmitz vertrat, freute sich über den Erfolg: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hätten eigentlich schon früh den Deckel draufmachen können. Am Ende haben viele Komponenten dazu beigetragen, dass es ein richtiges Derby war. Die Diskussionen in der zweiten Pause waren nicht förderlich für unser Spiel“, so das Fazit des HEV-Co-Trainers.

Am Sonntagabend geht es weiter mit dem „HEV-Duell“ beim Herforder EV. Bully in Ostwestfalen ist um 18.30 Uhr. Lars Gerike wird an diesem Abend als Chef-Trainer dabei sein und den gesperrten Dirk Schmitz an der Bande ersetzen.

Tore: 1:0 00:15 Swinnen (Eriksson/Ackers) 2:0 02:04 Schmitz (Keresztury/Herbold) 3:0 27:32 Ahoniemi (Eriksson/Swinnen) 4:0 30:33 Ahoniemi 5:0 36:50 Keresztury (Bürgelt/Zernikel)

Strafen: 4 + Spieldauer (Trainer Dirk Schmitz) – 8 + Spieldauer (Michael Fomin)

Zuschauer: 1205