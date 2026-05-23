Rückzug zweier Gesellschafter und strategische Neuausrichtung am Standort Selb

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe vollziehen eine Veränderung im Gesellschafterkreis: Thomas Manzei und Jürgen Golly ziehen sich nach vielen Jahren zurück.

Der Schritt erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen und soll den Weg für die nächsten Entwicklungsschritte am Standort ebnen.

Einvernehmlicher Schritt mit Blick auf die Zukunft

Thomas Manzei und Jürgen Golly ziehen sich nach vielen erfolgreichen Jahren als Gesellschafter der Selber Wölfe zurück.

Die Überlegungen zu diesem Schritt bestehen bereits seit geraumer Zeit und wurden im Gesellschafterkreis offen und konstruktiv besprochen. In den vergangenen Wochen gab es zudem auf Anregung des Hauptgesellschafters Gespräche, diesen Prozess zu beschleunigen und den Zeitpunkt vorzuziehen, um durch eine Verschlankung der Gesellschafterstruktur eine höhere Flexibilität für die Einleitung der nächsten Entwicklungsschritte am Standort zu erreichen. Vor diesem Hintergrund haben Thomas Manzei und Jürgen Golly dem Vorgehen zugestimmt – auch, weil sie die Weiterentwicklung des Standortes im besten Sinne unterstützen möchten.

Prägende Persönlichkeiten und gemeinsame Erfolge

Jürgen Golly und Thomas Manzei haben in ihrer Zeit als Vereinsvorstände, Geschäftsführer und Gesellschafter die Marke, die Kultur und das Niveau des Profisports in Selb maßgeblich geprägt und die Entwicklung des Standortes im Kern mitgetragen. Ein Meilenstein dieser gemeinsamen Entwicklung war der Aufstieg in die DEL2, der sportlich wie organisatorisch sinnbildlich für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 22 Jahre steht.

Dank und Wertschätzung für langjähriges Engagement

Der Club bedankt sich bei Thomas Manzei und Jürgen Golly ausdrücklich für ihren langjährigen persönlichen Einsatz, ihre Verlässlichkeit und die große Identifikation mit den Selber Wölfen – auf und neben dem Eis. Dieses Engagement war stets am Wohl des Clubs und an einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Standortes ausgerichtet. Umso mehr blicken beide mit Überzeugung auf das Potenzial und die Möglichkeiten, die in Selb weiterhin vorhanden sind. Zugleich verbinden sie mit dem Wechsel die Hoffnung, dass nun die nächste Generation die Chance nutzt, das vorhandene Potenzial weiter auszuschöpfen und den Standort mit frischen Impulsen konsequent weiterzuentwickeln. Sie sind überzeugt, dass die Selber Wölfe auf dem Erreichten aufbauen und die nächsten Schritte entschlossen angehen werden.

Thomas Manzei und Jürgen Golly bedanken sich für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschen den Selber Wölfen für die kommenden Aufgaben und Ziele weiterhin viel Erfolg.

Klarer Fokus auf Stabilität und Weiterentwicklung

Mit Blick nach vorn sollen die nächsten Schritte klar auf Stabilität und Perspektive ausgerichtet werden: im Fokus stehen eine weitere finanzielle Stabilisierung, die konsequente Etablierung in der Oberliga sowie die gezielte Vorbereitung, mittelfristig die Voraussetzungen für einen erneuten Aufstieg in die DEL2 zu schaffen. Mit einer klaren Ausrichtung und gemeinsamer Unterstützung aus Umfeld, Partnern und Fans bietet sich die Chance, den Standort sportlich wie strukturell weiter zu stärken.

Für den Club endet eine Ära – und damit beginnt ein neues Kapitel.