RÃ¼cktritt von Stefan SchÃ¤rer als PrÃ¤sident der Swiss Ice Hockey Federation

Zürich. (PM SIHF) Stefan Schärer, seit September 2023 Verwaltungsratspräsident (VRP) der Swiss Ice Hockey Federation, hat sich entschieden, per sofort von seinem Amt zurückzutreten.

«Ich wurde als neutraler Unternehmer im Frühling 2023 für dieses Amt angefragt. Mich reizte die Aufgabe, diesen tollen Sport in den kommenden Jahren strategisch mitzugestalten und zukunftsfähig zu machen. Leider wurde mir bald bewusst, dass unsere Strukturen äusserst komplex sind und es alles andere als einfach ist, mehrheitsfähige Beschlüsse voranzutreiben, da teilweise auch die Kompromissbereitschaft der verschiedenen Stakeholder fehlt.

Vor diesem Hintergrund bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich meine Zeit und Energie ab 2025 auf Mandaten und Projekten einsetzen möchte, bei denen Fortschritte schneller erzielt werden können. Ein solches Projekt ist die Kandidatur für die Winter-Olympiade 2038, über die bis Ende 2026 beziehungsweise Mitte 2027 entschieden wird. Es freut mich sehr, dass ich die SIHF weiterhin im Vorstand des Olympia-Vereins vertreten darf, denn ein positiver Olympia-Entscheid hätte einen grossen Impact auf den Eishockeysport in der Schweiz», begründet Stefan Schärer seinen Entscheid.

Die Schweizer Eishockey-Community hat die Entscheidung des VRP respektvoll aufgenommen und streicht die Wichtigkeit eines gemeinsamen Vorgehens in dieser Phase der Veränderung heraus.

Übergangsprozess und nächste Schritte

Nach dem Rücktritt von Stefan Schärer und bis zur Nomination eines neuen Präsidenten, wird gemäss Statuten der Vizepräsident der SIHF, Marc-Anthony Anner, die Führung des Verwaltungsrats übernehmen. Der Prozess zur Neubesetzung des VRP-Amtes und die Suche nach einer geeigneten Nachfolge wird umgehend eingeleitet. Ziel ist es, eine Führungspersönlichkeit zu finden, welche den Verband und die Ligen in eine stabile und erfolgreiche Zukunft führt, die sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen mit Weitsicht und Innovationsgeist angeht sowie auf allen Ebenen eine offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit stärkt.

Die SIHF dankt Stefan Schärer für seinen grossen Einsatz in seiner Amtszeit. Er hat massgeblich dazu beigetragen, dass der Kooperationsvertrag mit der NL AG um drei Jahre verlängert wurde. Dadurch sind die SIHF und die NL wieder enger zusammengerückt und ein aktiver Austausch findet statt. Mit der Strategie 2030 konnte zudem die Basis gelegt werden, damit der Verband in den kommenden Jahren die Ressourcen möglichst effizient einsetzen kann. Es freut uns, dass Stefan Schärer Swiss Ice Hockey weiterhin im Verein «OPWS2038» zur Olympia-Kandidatur vertreten wird. Wir wünschen ihm alles Gute für dieses wichtige Sport-Generationen-Projekt und all seine weiteren unternehmerischen Tätigkeiten in der Zukunft.

