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Home International Europa win2 day Ice Hockey League HC TWK Innsbruck "Die Haie" Rückschlag in der Kaderplanung: Vertrag mit Patrick Kudla wegen schlechter Fitnesswerte aufgelöst!
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Rückschlag in der Kaderplanung: Vertrag mit Patrick Kudla wegen schlechter Fitnesswerte aufgelöst!

19. Juli 20261 Mins read1.4k
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Patrick Kudla - © HC Innsbruck
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Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie und Patrick Kudla gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Der Vertrag des Verteidigers wurde aufgelöst.

Grund für diese Entscheidung sind die im Rahmen der Saisonvorbereitung erhobenen Fitnesswerte, die nicht den Anforderungen entsprechen, die der HC TIWAG Innsbruck an seine Spieler stellt.

Nach sorgfältiger Abwägung hat sich der Club im Sinne seiner sportlichen Zielsetzungen zu diesem Schritt entschlossen.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, wurde jedoch im Sinne des Vereins und unserer sportlichen Ausrichtung getroffen. Wir bedanken uns bei Patrick für seinen Einsatz in der vergangenen Saison und wünschen ihm für seine persönliche sowie sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“

Die frei gewordene Position im Kader soll zeitnah neu besetzt werden. Die entsprechenden Gespräche laufen bereits.

Patriuck Kudlas Karriere in Zahlen

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