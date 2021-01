RÃ¼ckschlag fÃ¼r die Pinguine, Haie deklassieren Krefeld

Krefeld.(RS) Mit sechs Niederlagen in Folge reisten die Kölner Haie zum Auswärtsspiel an den Niederrhein. Die Krefeld Pinguine kamen mit einer guten Portion Selbstvertrauen...

Krefeld.(RS) Mit sechs Niederlagen in Folge reisten die Kölner Haie zum Auswärtsspiel an den Niederrhein.

Die Krefeld Pinguine kamen mit einer guten Portion Selbstvertrauen in das 100. Hauptrundenspiel gegen die Domstädter, hatten sie doch am Freitag nach neun Niederlagen in Folge in Iserlohn mit 6-3 ihren ersten Sieg der Saison eingefahren.

Die Seidenstädter starteten stark in die Begegnung und hatten viel Geschwindigkeit in ihren Aktionen. In der 9. Minute attackierte Kevin Gagne den Krefelder Verteidiger Trivellato, die Scheibe sprang zu Marcel Müller, der sie direkt in den Lauf von James Sheppard legte, der alleine vor Belov eiskalt blieb. Nur 15 Sekunden später wurde die Scheibe vor dem Tor der Pinguine abgefälscht und landete bei Tiffels, dessen Schuss vom Pfosten an Belov vorbei auf die Kelle von Barinka sprang, der auf 0-2 erhöhte. Trainer Boris Blank nahm sofort eine Auszeit, um sein Team zu beruhigen und neu einzustellen. Köln hatte durch die beiden Treffer deutliches Oberwasser und diktierte von da an das Spielgeschehen.

Im Mitteldrittel waren es erneut die Haie, die durch einen Doppelschlag innerhalb von 59 Sekunden das Ergebnis auf 0-4 schraubten. Zuerst nutzte Sheppard eine bärenstarke Vorarbeit von Matsumoto zum 0-3 (21.) ehe Jonathan Matsumoto selbst zum Vollstrecker wurde, aus halblinker Position zog er ab und nagelte die Scheibe ins rechte obere Toreck – 0-4 (22.). Auf der Krefelder Bank machte sich Nikita Quapp bereit Belov im Tor zu ersetzen, doch man entschied sich gegen einen Wechsel, da Belov weiter unter Beschuss einige gute Reaktion zeigte.

In der 32. Minute dann jedoch der Torhüterwechsel, als Belov einen Schuss von der blauen Linie von Pascal Zerressen passieren lassen musste. Mit dem 5-0 im Rücken spielten die Haie das zweite Drittel souverän zu Ende. Für die Pinguine ergab sich lediglich eine Chance durch Bappert, der alleine vor Pogge im Tor der Haie scheiterte.

Im Schlussdrittel war die Moral der Schwarz-Gelben bewundernswert, sie gaben sich keineswegs auf, sondern erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Erfolgreich waren jedoch erneut die Haie. Quapp war die Sicht bei Dominik Tiffels Schuss von der blauen Linie genommen. Somit machten die Kölner in der 48. Minute das halbe Dutzend voll. James Sheppard machte mit seinem 4. Torschuss der Partie seinen 3. Treffer zum 0-7 (58.).

Martin Schymainski, Kapitän der Krefeld Pinguine, antwortete nach dem Sieg in Iserlohn auf die Frage, ob das die Wende sei mit den Worten, man müsse die Kirche jetzt im Dorf lassen und in kleinen Schritten weiter arbeiten. Man darf gespannt sein. ob der Sieg in Iserlohn ein Strohfeuer war oder ob die kleinen Schritte die Pinguine auf ihrem Weg weiter nach Vorne bringen.

Das nächste Spiel der Seidenstädter findet erst am 01.02. in Düsseldorf statt, ob dann mit Boris Blank als Cheftrainer an der Bande oder einem neuen Mann ist noch offen.

Die Haie hingegen konnten ihre negative Serie beeindruckend beenden und können ihrerseits am Freitag im Heimspiel gegen Wolfsburg zeigen in welche Richtung ihre Reise weiter geht.

Statistik:

Tore: 0:1 (08:26) Sheppard (Ma Müller/Gagne), 0:2 (08:41) Barinka (Akeson/D Tiffels), 0:3 (20:41) Sheppard (Akeson/Matsumoto) PP5-4, 0:4 (21:50) Matsumoto (Akeson/Barinka), 0:5 (31:45) Zerressen (F Tiffels/Sheppard), 0:6 (47:19) D Tiffels (Zalewski/Gagne, 0:7 (57:36) Sheppard (Ma Müller/Matsumoto)

Strafminuten: Krefeld 8, Köln 6

Schiedsrichter: Kopitz / Schadewaldt