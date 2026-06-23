Rückschlag für die Falken: Steffen Ziesche bittet um Vertragsauflösung!

Heilbronn. (EM / Falken) Die Verpflichtung von Trainer Steffen Ziesche war für die Heilbronner Falken sicherlich ein kleiner Transfercoup.

Der 54- jährige hatte als Assistenztrainer von Thomas Popiesch mit den Krefeld Pinguinen im Frühjahr noch die DEL2-Meisterschaft gewonnen und den Aufstieg in die Penny DEL geschafft.

Ziesche, ehemaliger Meisterspieler der Krefelder und Sohn von Trainerlegende Joachim Ziesche, gilt als Talentformer und ausgewiesener Fachmann. Heilbronn und Ziesche, das schien perfekt zu passen.

Doch nun haben die HEC Falken verkündet, dass Steffen Ziesche um Vertragsauflösung gebeten hat.

Über ihre Kanäle erklären die Falken: „Aufgrund kurzfristig eingetretener persönlicher Umstände hat sich Steffen Ziesche dazu entschlossen, seine Zeit und Aufmerksamkeit verstärkt seinem unmittelbaren familiären Umfeld zu widmen.

Vor dem Hintergrund einer familiären Situation sieht Steffen sich derzeit nicht in der Lage, die verantwortungsvolle Aufgabe als Cheftrainer mit der erforderlichen Präsenz und dem notwendigen Fokus auszuüben.“

Steffen Ziesche wird zitiert: „Mir ist es wichtig zu betonen, dass diese Entscheidung ausschließlich auf privaten Gründen basiert. Ich habe mich sehr auf die kommende Saison in Heilbronn gefreut. Der Austausch mit der Clubführung, speziell mit Kai Sellers, war zu jederzeit positiv. Dennoch muss ich meinen Fokus vorerst meiner Familie widmen. Natürlich werden ich die Entwicklung der HEC Falken mit hoffentlich großer Freude beobachten. Heilbronn hat großartige Rahmenbedingungen und eine sehr solide sportliche Perspektive. Ich wünsche den Fans, der Stadt und der Organisation der HEC Falken das Beste.“

Der geschäftsführende Gesellschafter Kai Sellers bedauert diese Entscheidung sehr. „Dennoch haben wir natürlich vollstes Verständnis für die Situation und respektieren Steffens Entschluss uneingeschränkt“, so Kai Sellers.

Erste Gespräche mit Nachfolgekandidaten haben bereits begonnen. Hierüber wollen die HEC Falken schnellstmöglich transparent informieren. Weiter heißt es, dass die Verantwortlichen alles daransetzen, die Position zeitnah aber weiterhin mit der notwendigen Sorgfalt neu zu besetzen, um die sportlichen Planungen für die kommende Saison nahtlos fortzuführen.

Steffen Ziesches Karriere als Trainer

Source: Steffen Ziesche @ Elite Prospects

296 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro