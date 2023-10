RÃ¼ckschlag fÃ¼r die ESV Piraten

Artikel anhören Buchloe. (chs) Nach dem ersten Saisonsieg am Freitag in Schweinfurt verpassten es die Buchloer Piraten am Sonntag nachzulegen und mussten so einen...

Buchloe. (chs) Nach dem ersten Saisonsieg am Freitag in Schweinfurt verpassten es die Buchloer Piraten am Sonntag nachzulegen und mussten so einen echten Rückschlag hinnehmen.

Gegen den EC Pfaffenhofen – die ihrerseits ihre ersten Punkte einfuhren – verloren die Freibeuter zu Hause mit 2:3 (0:1, 2:1, 0:1), woran auch ein Doppelpack von Jungverteidiger Nico Nieberle nichts ändern konnte.

Dabei hatte man sich nach der erfolgreichen Freitagspartie in Schweinfurt, bei der dem ESV mit 7:4 der erste Saisonsieg glückte, eigentlich einiges vorgenommen. Doch es sollte ganz anders kommen. „Die drei Punkte, die wir uns am Freitag auswärts hart erarbeitet haben, haben wir heute leider wieder weggeschmissen“, ärgerte sich ein maßlos enttäuschter Buchloer Trainer Christopher Lerchner nach der Partie. Diese hatten seine Mannen noch durchaus engagiert begonnen. Gegen anfangs sehr defensiv eingestellte Gäste machten die Buchloer vom Start weg das Spiel. Wirklich Gefährliches sprang dabei zunächst nicht heraus, da der entscheidende Zug zum Tor einfach fehlte. Und wenn ein Buchloer mal aussichtsreich vor dem Gäste-Gehäuse auftauchte war entweder ECP-Keeper Patrick Weiner zu Stelle oder man blieb im Abschluss zu ungenau wie beispielsweise Michal Petrak der nach 15 Minuten die Scheibe knapp über die Latte setzte. Umso bitterer, dass die Rot-Weißen dann sogar noch mit einem Rückstand in die erste Pause gehen mussten, da Jan Tlacil im zweiten Versuch den Puck an Tormann Dominic Guran zum 0:1 Pausenstand vorbeibrachte (19.).

Auch im Mitteldrittel waren es die Buchloer, die offensiv zunächst die Initiative suchten. Vorerst blieb es allerdings auch hier bei dem Motto „Viel Aufwand und Arbeit – aber wenig Ertrag“. Zumindest überstand man dann eine doppelte Unterzahl schadlos (26.) und durfte sich nach 29 Minuten auch endlich über den Ausgleich freuen. Verteidiger Nico Niederle war im Powerplay der Torschütze des 1:1 Ausgleichs, der die Hartgummischeibe förmlich über die Line kämpfte. Und im nächsten Überzahlspiel konnten die Hausherren das Match nun drehen. Wieder hieß der Torschütze Nico Nieberle, der in bester Stürmermanier, die Scheibe im Slot unter die Latte setzte (32.). Dennoch gelang es den Piraten nicht, mit diesem Vorsprung ins Schlussdrittel zu gehen. Denn unmittelbar vor Drittelende traf Liam Hätinen mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck mit einem Mann mehr auf dem Eis zum 2:2 (40.).

Somit ging es im finalen Durchgang praktisch wieder bei Null los. Doch hier fanden die Buchloer vor allem offensiv gar nicht mehr ins Spiel. Pfaffenhofen hingegen wurde mit seinen Bemühungen im Angriff nun immer mutiger und zielstrebiger, was nach gut 55 Minuten schließlich auch verdientermaßen belohnt wurde. Nachdem Dominic Guran zuvor noch mit einer guten Rettungstat den drohenden Rückstand verhindert hatte, traf Robert Gebhart in Überzahl im gefühlt fünften Anlauf zum 2:3. Die Gastgeber schmissen in der Schlussphase zwar nochmals alles in die Waagschale, doch man konnte trotz einiger aussichtsreicher Chancen, wie zum Beispiel einem vergeben Alleingang von Alexander Krafczyk, nicht mehr ausgleichen.

„Das war im letzten Drittel von uns dann auch spielerisch einfach viel zu wenig“, beurteilte Christopher Lerchner die die zweite Heimniederlage der noch jungen Spielzeit, dessen Team somit nach dem ersten Saisonsieg nicht nachlegen konnte und alles in allem einen enttäuschenden Abend erlebte.

