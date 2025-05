RÃ¼ckkehrer Max Menner verstÃ¤rkt die Indians-Defensive

Memmingen (fl/mfr). Ein bekanntes Gesicht am Memminger Hühnerberg wird in der kommenden Saison erneut das Indianer-Trikot tragen.

Maximilian Menner kehrt in die Maustadt zurück und wird die Indianer-Defensive verstärken.

Bereits zwei Spielzeiten war Menner in Memmingen aktiv. Zur Saison 2022/23 folgte der Wechsel zum ECDC, dort stand er insgesamt 112-mal auf dem Eis. Als Verteidiger wurde der in Essen geborene Abwehrspieler außerdem in Krefeld und in der Red Bull Akademie in Salzburg ausgebildet. Vor seinem ersten Wechsel in die Maustadt lief der 1,78m große Verteidiger für Bietigheim, Selb und Bayreuth auf. Nach seinem Engagement in Memmingen wechselte Menner erneut nach Bayreuth zu den onesto Tigers und trug in der vergangenen Spielzeit das schwarz-gelbe Trikot. Nun entschied sich der 23 Jahre junge Defensivakteur für eine Rückkehr an den Hühnerberg. Dort soll er ein fester Bestandteil der Memminger Hintermannschaft werden, und mit seiner bereits gesammelten Erfahrung in der Oberliga den Indians weiterhelfen. Menner gilt dabei, laut DEB-Regularien, noch eine Spielzeit lang als „U-Spieler“.

Max Menner: „Ich freu mich riesig, wieder am Hühnerberg auf dem Eis zu stehen und mein Comeback im Trikot der Indians zu geben. Die besondere Atmosphäre in der Halle und die lautstarke Unterstützung der Fans haben mir gefehlt – das ist einfach einzigartig. Ich glaube das wir als Team das Potenzial haben eine gute Hauptrunde zu spielen und in den Playoffs den nächsten Schritt zu gehen.“

Sven Müller: „Max war bei seinem ersten Engagement in Memmingen eigentlich schon auf einem guten Weg, wir waren aber der Meinung, dass ein Wechsel zu einem anderen Team seiner Entwicklung förderlich ist. Der Kontakt ist nie abgebrochen und wir freuen uns, dass er wieder da ist und hoffentlich einen weiteren Schritt in seiner Karriere macht. Er verfügt über gute Anlagen und wenn er es schafft konzentriert und konstant zu spielen wird er uns sicher helfen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV