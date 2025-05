RÃ¼ckkehr perfekt! Maximilian Hadraschek wechselt zum ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der nächste Neuzugang beim ESV Kaufbeuren ist zugleich auch ein weiterer Rückkehrer.

Maximilian Hadraschek, der schon für die U20 des ESVK und von 2013 bis 2016 für die Joker in der DEL2 an der Scheibe war, kommt über die weiteren Stationen ERC Sonthofen (OL), EC Bad Nauheim (DEL2), Schwenninger Wild Wings (DEL) und Ravensburg Towerstars (DEL2) zurück in die Wertachstadt.

Damit bringt der Mittelstürmer, der auch als Außenstürmer einsetzbar ist, die Erfahrung von 123 DEL-Pflichtspielen und 402 Pflichtspielen in der DEL2 mit nach Kaufbeuren. Bei den Ravensburg Towerstars war er in der letzten Saison zudem der Kapitän des Teams und holte mit den Oberschwaben in der Saison 2022/2023 den Meistertitel und in der abgelaufenen Saison den Vizemeistertitel in der DEL2. Ab sofort trägt Maximilian Hadraschek nun aber das ESVK-Trikot mit der Rückennummer 70.

Patrick Reimer zum Neuzugang aus Ravensburg: „Mit Maximilian Hadraschek ist es uns gelungen, einen absoluten Leader zu verpflichten, der in den letzten beiden Jahren die Ravensburg Towerstars als Kapitän angeführt hat. Wir freuen uns sehr, dass er sich dazu entschlossen hat, zu uns zu kommen. Er hat auch eine Kaufbeurer Vergangenheit und kennt den Verein somit bestens. Ich bin auch davon überzeugt, dass er sich komplett mit dem ESVK identifizieren wird. Mit 30 Jahren ist er dazu noch in einem super Eishockey-Alter. Zudem bin ich mir sicher, dass er ein Spieler sein wird, der in der Kabine die richtige Ansprache finden wird und zusätzlich auch dabei helfen kann, junge Spieler weiterzuentwickeln.“

Maximilian Hadraschek zu seinem Wechsel zurück in die Wertachstadt: „Ich war ja schon im Nachwuchs und auch bei der Profimannschaft in der DEL2 in Kaufbeuren aktiv. Dazu habe ich hier auch meine Frau kennengelernt, und wir wollen langfristig wieder in Kaufbeuren wohnen. Daher war es auch eine sehr gute Entscheidung, nochmals für den ESVK zu spielen. Für mich ist es auch ein wenig ein Heimkommen, zurück ins Allgäu. Ich freue mich wirklich sehr, wieder hier zu sein.“

