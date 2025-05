RÃ¼ckkehr perfekt! „FÃ¼r die Haie-Profis aufzulaufen erfÃ¼llt mich mit viel Stolz“ – KÃ¶lner Haie verpflichten Dominik Bokk

Köln. (PM Haie) Erster Neuzugang der Kölner Haie für die Saison 2025/2026: Von den Löwen Frankfurt wechselt Stürmer Dominik Bokk zum KEC!

Der 25-jährige Stürmer hat bei den Haien einen Zweijahresvertrag unterschrieben und erhält die Rückennummer 78.

„Dominik hat in den vergangenen Jahren sein Potenzial unter Beweis gestellt und wird auch unser Spiel mit seinem Tempo und seiner Spielfreude bereichern. Wir freuen uns sehr, ihn ab sofort in unserem Kader zu haben“, so Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.

„Dominik hat sein Spiel in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und zählt in seiner Altersgruppe zu den am besten ausgebildeten Spielern. Dazu hat er in jungen Jahren in Frankfurt bereits viel Verantwortung übernommen. Wir möchten ihm die Möglichkeit bieten, seine nächsten Schritte zu gehen.“

„Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison für die Haie zu spielen und nach meiner Zeit hier im Nachwuchs wieder nach Köln zurückzukommen“, sagt Dominik Bokk. „Ab sofort für die Haie-Profis aufzulaufen und in der LANXESS arena vor den Haie-Fans spielen zu dürfen, erfüllt mich mit viel Stolz. Ich möchte der Mannschaft dabei helfen, an die starken Leistungen der vergangenen Saison anzuknüpfen.“

Über Dominik Bokk

Für Dominik Bokk ist der Wechsel zu den Haien auch eine Rückkehr nach Köln. Der in Schweinfurt geborene Stürmer begann in seiner Heimatstadt mit dem Eishockeyspielen, ehe er mit 14 Jahren zu den Kölner Junghaien wechselte. Im Haie-Nachwuchs verbrachte Bokk drei Jahre, ehe es ihn nach Schweden zog. Dort lief der Rechtsschütze über vier Jahre für Växjö, Rögle und Djurgårdens in der U20-Liga sowie der SHL auf (133 Spiele, 48 Punkte).

In dieser Zeit wurde Bokk im NHL-Draft 2018 in der 1. Runde an Position 25 von den St. Louis Blues gedrafted. Nach seiner Zeit in Schweden wechselte der Angreifer, der mittlerweile von den Blues zu den Carolina Hurricanes getraded wurde, in die AHL zu den Chicago Wolves.

Nach seinem Engagement in den USA kehrte Bokk inmitten der Saison 2021/2022 nach Deutschland zurück. Mit den Eisbären Berlin gewann er in seiner DEL-Premierensaison auf Anhieb die deutsche Meisterschaft. Die vergangenen drei Spielzeiten verbrachte Bokk bei den Löwen Frankfurt und zählte in dieser Zeit zu den besten deutschen Scorern der PENNY DEL. In insgesamt 142 Partien erzielte er 52 Tore und legte 66 weitere auf.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV