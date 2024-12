RÃ¼ckkehr nach fast 20 Jahren: Roosters verpflichten Franz-David Fritzmeier als Sportdirektor

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zum 01. Januar 2025 Franz-David Fritzmeier als neuen Sportdirektor. In seiner neuen Funktion...

In seiner neuen Funktion wird der 44-Jährige in enger Abstimmung mit dem Manager Sport, Axel Müffeler und Headcoach Doug Shedden zusammenarbeiten.

Fritzmeier war Anfang des Jahrtausends zwei Spielzeiten lang als Spieler für die Iserlohn Roosters aktiv und arbeitete bis zum Ende der vergangenen Saison insgesamt sieben Jahre lang als Sportdirektor für die Löwen Frankfurt. Der Vertrag gilt ligaübergreifend für die PENNY DEL und die DEL2.

Mit den Löwen stieg Franz-David Fritzmeier 2022 als Meister der DEL2 in die höchste deutsche Spielklasse auf und erreichte im Folgejahr die Playoffs. Vor seiner Tätigkeit als Sportdirektor war Fritzmeier sechs Jahre lang als Coach aktiv, 2016 wurde er als jüngster Headcoach der Liga-Geschichte bei den Krefeld Pinguinen verpflichtet. Als Spieler kommt Fritzmeier auf insgesamt 376 DEL-Spiele, 104 davon zwischen 2003 und 2005 für die Roosters.

„Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass wir mit Franz-David Fritzmeier einen in der Branche anerkannten Fachmann für diese wichtige Position in unserer strategischen Ausrichtung gewinnen konnten“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Roosters, Wolfgang Brück und fügt an: „Im Bereich der sportlichen Verantwortung steigen die Anforderungen sowohl in der täglichen Arbeit als auch in der strategischen Ausrichtung kontinuierlich an. Durch diese Verpflichtung werden wir diesen Anforderungen auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Axel Müffeler und Doug Shedden gerecht.“

Fritzmeier selbst ist sehr glücklich darüber, dass das Engagement am Seilersee zustande gekommen ist: „Ich habe als Roosters-Spieler und in den verschiedensten Funktionen als Gegner mehrfach hautnah erleben dürfen, welche Power dieser Standort entwickeln kann. Ich freue mich sehr darauf, in Zukunft meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Power auch gemeinsam in sportlichen Erfolg umwandeln können. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen der Roosters für ihr Vertrauen und freue mich auf meine neue Aufgabe.“

