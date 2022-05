Rückkehr nach dem tragischen Rückzug im November: Neue Saison wieder mit den Bratislava Capitals

Bratislava. (PM / EM) Es ist offiziell! Der Hockeyclub iClinic Bratislava Capitals wird in der neuen Saison 2022/23 wieder beim multinationalen Eishockey League Wettbewerb...

Bratislava. (PM / EM) Es ist offiziell! Der Hockeyclub iClinic Bratislava Capitals wird in der neuen Saison 2022/23 wieder beim multinationalen Eishockey League Wettbewerb dabei sein.

Der ambitionierte Verein kehrt zurück unter dem Motto: ‚The Show Must Go On! Die Fans dürfen sich also auf das Comeback der Capitals freuen.

Ziel des Clubs aus Bratislava ist es, die Slowakei stolz in einer multinationalen Liga aus dann wieder fünf Nationen zu vertreten, attraktives Hockey zu präsentieren, die Caps Hockey-Community auf- und auszubauen und jedem Zuschauer ein Hockeyerlebnis zu bieten.

„Wir freuen uns sehr, dass der Verein nach wenigen Monaten Pause wieder auf die Hockeykarte zurückkehrt. Die letzte Zeit war für viele von uns sehr schwierig, umso mehr freuen wir uns auf die kommenden Herausforderungen. Unser Club iClinic Bratislava Capitals ist jung, aber es fehlt ihm nicht an Ehrgeiz. Ich glaube, dass wir das in der neuen Saison der ICE Hockey League bestätigen werden“, sagte Klubpräsident Ivo Verurkovi č.

Für das Team Bratislava wird es die dritte Saison in der multinationalen Liga sein, in der Teams aus Österreich, Ungarn, Italien und Slowenien spielen.

„Wir werden in Kürze den Namen des neuen Cheftrainers der Mannschaft und der Spieler bekannt geben, die uns vertreten werden. Das Gerüst der Mannschaft sollte aus Hockeyspielern aus der slowakischen Republik bestehen, ergänzt durch Qualitätslegionäre“, sagte der neue Vereinssportdirektor Peter Draisaitl, der früher als Trainer der Mannschaft agierte.

Die Bratislava Capitals waren im November von zwei äußerst tragischen Todesfällen erschüttert worden. Ihr Spieler Boris Sadecky war bei einem Ligaspiel gegen Dornbirn zusammengebrochen und später verstorben. Zwei Tage später wurde Geschäftsführers Dusan Pasek tot aufgefunden.

Nun folgt also das Comeback zur Freude aller Fans, die in den letzten Tagen dem Klub aus fast allen Teilen der Welt zu diesem Schritt beglückwünscht haben.