Rückkehr nach Bremerhaven: Frauen-Nationalmannschaft bestreitet WM-Vorbereitungsspiel gegen Japan

München. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) wird ihre Vorbereitung auf die IIHF Frauen-Weltmeisterschaft 2026 in der Eisarena Bremerhaven absolvieren.

Damit kehren die DEB-Frauen an den Ort ihrer erfolgreichen Olympia-Qualifikation zurück.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod wird am Mittwoch, den 28. Oktober 2026, in Bremerhaven anreisen. Im Rahmen der WM-Vorbereitung trifft das Team am Samstag, den 31. Oktober, um 17 Uhr in der Eisarena auf die WM-Teilnehmerinnen aus Japan. Am Tag darauf wird die deutsche Mannschaft die Weiterreise nach Dänemark antreten, wo die letzten Vorbereitungen auf die WM erfolgen werden. Die diesjährige Weltmeisterschaft findet vom 6. bis 16. November in den dänischen Städten Herning und Esbjerg statt.

Tickets ab sofort erhältlich

Für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft setzt das deutsche Team, wie schon während der Olympia-Qualifikation, auf die Unterstützung der Fans vor Ort. Die DEB-Frauen freuen sich beim Spiel gegen Japan auf eine stimmungsvolle Kulisse in Bremerhaven.

Tickets sind ab sofort erhältlich: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben nur gute Erinnerungen an Bremerhaven und kehren sehr gerne wieder zurück. Natürlich ist es für uns ein Vorteil, unsere Vorbereitung in einem für uns bekannten Umfeld zu absolvieren, und wir freuen uns, die japanische Auswahl zu empfangen. Wir respektieren und schätzen ihr Team, ihren Staff und die gesamte Organisation. So kurz vor der WM ist es für uns ein wichtiger Härtetest, um alle Dinge, die für unser Spiel entscheidend sind, zu überprüfen und zu festigen. Und natürlich freuen wir uns auch auf die Stimmung in der Arena, die unsere Vorfreude auf die WM weiter steigern wird.“

Spielplan WM-Vorbereitung Frauen-Nationalmannschaft

31.10.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Japan

Die Begegnung wird live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

372 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht