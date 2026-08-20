Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Damen Rückkehr nach Bremerhaven: Frauen-Nationalmannschaft bestreitet WM-Vorbereitungsspiel gegen Japan
DamenDEB-Team

Rückkehr nach Bremerhaven: Frauen-Nationalmannschaft bestreitet WM-Vorbereitungsspiel gegen Japan

20. August 20261 Mins read32
Share
Torjubel Frauen Nationalmannschaft - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

München. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) wird ihre Vorbereitung auf die IIHF Frauen-Weltmeisterschaft 2026 in der Eisarena Bremerhaven absolvieren.

Damit kehren die DEB-Frauen an den Ort ihrer erfolgreichen Olympia-Qualifikation zurück.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod wird am Mittwoch, den 28. Oktober 2026, in Bremerhaven anreisen. Im Rahmen der WM-Vorbereitung trifft das Team am Samstag, den 31. Oktober, um 17 Uhr in der Eisarena auf die WM-Teilnehmerinnen aus Japan. Am Tag darauf wird die deutsche Mannschaft die Weiterreise nach Dänemark antreten, wo die letzten Vorbereitungen auf die WM erfolgen werden. Die diesjährige Weltmeisterschaft findet vom 6. bis 16. November in den dänischen Städten Herning und Esbjerg statt.

Tickets ab sofort erhältlich

Für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft setzt das deutsche Team, wie schon während der Olympia-Qualifikation, auf die Unterstützung der Fans vor Ort. Die DEB-Frauen freuen sich beim Spiel gegen Japan auf eine stimmungsvolle Kulisse in Bremerhaven.

Tickets sind ab sofort erhältlich: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben nur gute Erinnerungen an Bremerhaven und kehren sehr gerne wieder zurück. Natürlich ist es für uns ein Vorteil, unsere Vorbereitung in einem für uns bekannten Umfeld zu absolvieren, und wir freuen uns, die japanische Auswahl zu empfangen. Wir respektieren und schätzen ihr Team, ihren Staff und die gesamte Organisation. So kurz vor der WM ist es für uns ein wichtiger Härtetest, um alle Dinge, die für unser Spiel entscheidend sind, zu überprüfen und zu festigen. Und natürlich freuen wir uns auch auf die Stimmung in der Arena, die unsere Vorfreude auf die WM weiter steigern wird.“

Spielplan WM-Vorbereitung Frauen-Nationalmannschaft

31.10.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Japan
Die Begegnung wird live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

372
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post NHL und FC Bayern München geben wegweisende mehrjährige Partnerschaft bekannt

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
DamenDEB-Team

Erste Länderspiele der Saison für U18-Frauen in Ungarn

München. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) absolviert in...

By19. August 2026
DEB-Team

U16-Männer absolvieren erste Maßnahme der neuen Saison in Füssen

München. (PM DEB) Die U16-Nationalmannschaft startet mit einem Sommerlehrgang in die Saison...

By13. August 2026
DamenDEB-Team

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod benennt Kader für Women‘s European Cup of Nations in Füssen

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e. V. (DEB) hat den Kader...

By12. August 2026
DEB-Team

Hlinka Gretzky Cup 2026: U18-Auswahl mit wertvollen Erkenntnissen für den weiteren Saisonverlauf

Edmonton. (PM DEB) Die U18-Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat in...

By10. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten