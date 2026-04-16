RÃ¼ckkehr nach Biel: Dario Trutmann unterschreibt bis 2028

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die RÃ¼ckkehr von Dario Trutmann bekanntzugeben.

Der erfahrene Verteidiger kehrt nach Biel zurÃ¼ck und hat einen Vertrag bis April 2028 unterzeichnet.

Zuletzt stand Trutmann bei den ZSC Lions unter Vertrag und bringt mit seinen 33 Jahren viel Erfahrung sowie defensive StabilitÃ¤t ins Team. Besonders im Unterzahlspiel zÃ¤hlt er zu den verlÃ¤sslichen KrÃ¤ften und Ã¼berzeugt durch seine Ãœbersicht und seine konsequente Spielweise.

Bereits in den Saisons 2012/13 und 2013/14 trug Trutmann das Trikot des EHC Biel und kennt das Umfeld bestens. Nun kehrt er an seine frÃ¼here WirkungsstÃ¤tte zurÃ¼ck, um erneut eine wichtige Rolle in der Defensive zu Ã¼bernehmen.

Der EHC Biel ist Ã¼berzeugt, mit Dario Trutmann eine wertvolle VerstÃ¤rkung fÃ¼r die kommenden zwei Jahre gewonnen zu haben, und freut sich auf die erneute Zusammenarbeit.