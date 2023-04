Rückkehr ins Rheinland: Oli Mebus wird bis 2026 Düsseldorfer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Defensivmann Oliver Mebus unter Vertrag genommen. Der gebürtige Dormagener wechselt von den Nürnberg Ice Tigers an...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Defensivmann Oliver Mebus unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Dormagener wechselt von den Nürnberg Ice Tigers an den Rhein. Dort lief Mebus in den vergangenen sieben Jahren insgesamt 327 Mal in der PENNY DEL auf, dabei erzielte er 17 Tore und gab 63 Vorlagen. Der Linksschütze unterschrieb bei der DEG einen Vertrag bis 2026 und wird mit der Rückennummer 22 aufs Eis gehen.

Sportdirektor Niki Mondt: “Als sich die Möglichkeit ergab Olli Mebus zu verpflichten, mussten wir nicht lange nachdenken. Wir kennen ihn seit vielen Jahren und bekommen einen sehr erfahrenen und verlässlichen Verteidiger. Neben seinen Fähigkeiten auf dem Eis wird er unsere Mannschaft auch mit seiner Einstellung und seinem Charakter als Führungspersönlichkeit bereichern. Wir freuen uns sehr, dass Olli nun einer von uns ist und das DEG Trikot trägt.”

Oliver Mebus: “Es ist schön, wieder in meiner Heimat spielen und leben zu können. Aus privaten Gründen wollten meine Familie und ich gerne wieder ins Rheinland ziehen. Dass sich dies nun mit der DEG ergeben hat, freut mich sehr. Ich beobachte den Düsseldorfer Weg schon seit einiger Zeit sehr genau und schätze das Konzept, das der Club und Sportdirektor Niki Mondt verfolgen. Die Vorfreude auf die DEG und die Saison ist groß!”

Über Oliver Mebus

Oliver Mebus wurde am 30. März 1993 in Dormagen geboren. Er ist stolze 2,05 Meter groß und wiegt 103 KG. Der 30-Jährige machte seine ersten Eishockeyerfahrungen in der Jugend des Kölner EC. Im Anschluss spielte er für die Nachwuchsabteilung in Krefeld sowie die Füchse Duisburg in der Oberliga und schaffte 2013 den Sprung in die DEL zu den Krefeld Pinguinen. Für diese absolvierte er in drei Jahren 152 Partien (drei Tore, 18 Vorlagen) und wurde zudem erstmals für die A-Nationalmannschaft (bis heute 21 Einsätze) berufen. Zur Eiszeit 2016/17 wechselte Mebus schließlich zu den Nürnberg Ice Tigers für die er sieben Jahre aufs Eis ging.

