RÃ¼ckkehr an die Mangfall – Starbulls Rosenheim verpflichten Goalie Christopher Kolarz

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, mit Christopher Kolarz die zweite Torhüterposition für die kommende DEL2-Saison 2025/26 zu besetzen.

Der 23-Jährige kehrt vom EHC Red Bull München zurück nach Rosenheim.

Kolarz ist kein Unbekannter an der Mangfall: Der gebürtige Bad Aiblinger stammt aus dem Rosenheimer Nachwuchs und stand bereits von 2021 bis 2024 im Starbulls-Kader. In der Saison 2022/23 hatte er maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die DEL2 und bestritt auch in der folgenden Zweitligasaison 14 Spiele für die Grün-Weißen. Nach einem Jahr in der Organisation vom EHC Red Bull München, inklusive DEL-Debüt kehrt er nun in seine Heimat zurück.

Cheftrainer Jari Pasanen über den neuen Goalie: „Christopher hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er auf hohem Niveau spielen kann und Verantwortung übernehmen will. Trotz seines noch jungen Alters bringt er viel Erfahrung mit, kennt unseren Verein, das Umfeld und die Erwartungen in Rosenheim. Wir wissen, was wir an ihm haben. Er bringt Ruhe, Ehrgeiz und Qualität mit – alles Eigenschaften, die wir uns auf dieser Position wünschen. Gemeinsam mit Oskar Autio haben wir ein starkes Duo im Tor, auf das wir bauen können.

Auch Kolarz blickt voller Vorfreude auf seine Rückkehr: „Ich freue mich riesig, wieder das Trikot meines Heimatvereins tragen zu dürfen. Für mich war von Anfang an klar: Wenn ich in der DEL2 spiele, dann nur für Rosenheim. Ich bin voller Vorfreude auf die kommende Saison und kann es kaum erwarten, wieder vor unseren heimischen Fans im ROFA-Stadion zu stehen.“

Mit der Verpflichtung von Christopher Kolarz ist ein weiterer wichtiger Baustein im Torhüterteam der Starbulls für die kommende Saison gesetzt. Gemeinsam mit Oskar Autio bildet er ein starkes Duo – die Planung für eine dritte Torhüterposition ist aktuell noch im Gange.

