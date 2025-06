RÃ¼ckkehr an den Gysenberg â€“ Dennis Palka wird ein Miner

Herne. (PM HEV) Mit Dennis Palka verbinden viele HEV-Fans positive Erinnerungen an die erfolgreiche Vizemeister-Saison der Oberliga Nord 2019/20.

Nach zwei Spielzeiten in Weiden und drei Spielzeiten bei den Hannover Indians kehrt der Stürmer nun an den Gysenberg zurück und wird in der Saison 2025/26 erneut mit der Rückennummer 27 für Herne auflaufen.

Der mittlerweile 33-Jährige wurde bei den Kölner Junghaien ausgebildet und hat vor seinem Wechsel nach Herne in der Saison 2019/20 einiges an DEL2-Erfahrungen sammeln können. Von 2014 bis 2019 absolvierte er 253 Hauptrundenspiele in der DEL2 und erzielte dabei 118 Scorerpunkte. Auch in Herne konnte er mit 40 Scorerpunkten in 44 Partien überzeugen.

Der Linksschütze spielte in der vergangenen Saison als Center für die Indians, in Herne soll er wieder auf seiner angestammten Position als Außenstürmer agieren. „Dennis ist ein guter Schlittschuhläufer und bringt natürlich einiges an Erfahrung mit“, so Dirk Schmitz über die alte und neue Nummer 27.

Der gebürtige Gummersbacher besitzt einen guten Schuss, hat aber vor allem auch das Auge dafür, seine Mitspieler in Szene zu setzen. „Er ist zudem ein harter Arbeiter und bringt alle Tugenden mit, die wir in der nächsten Saison wollen und brauchen“, so der Headcoach zum Neuzugang.

Mit Niklas Heyer trifft Dennis Palka auch auf einen ehemaligen Teamkollegen – die beiden spielten bereits 2019/20 gemeinsam für Herne.

