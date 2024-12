RÃ¼ckblick & Ausblick: Ein GesprÃ¤ch mit der sportlichen Leitung des TSV Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Ein intensives Jahr liegt hinter den Erding Gladiators, und 2025 verspricht, nicht weniger spannend zu werden.

Trainer Thomas Daffner und der sportliche Leiter David Whitney sprechen im Interview über die bisherigen Erfolge, Herausforderungen und die Ziele für den Rest der Saison.

Die Erding Gladiators führen die Bayernliga-Tabelle an. Wie bewertet Ihr die bisherige Saison?

Thomas Daffner: Insgesamt können wir sehr zufrieden sein. Es ist keine Selbstverständlichkeit, in einer so starken Liga wie der Bayernliga nach 22 Spieltagen auf Platz 1 zu stehen. Besonders wenn man bedenkt, dass wir im Sommer einige erfahrene Spieler verabschieden mussten, die ihre Karrieren beendet haben oder den Verein verlassen haben. Zugleich geben wir unseren Eigengewächsen die Chance, sich bei den Senioren zu etablieren. So konnten wir den Altersdurchschnitt von 33 Jahren auf 26 Jahre senken. Zudem hatten wir in vielen Spielen mit Verletzungen zu kämpfen. Trotzdem hat die Mannschaft immer Charakter gezeigt und sich auch in schwierigen Situationen bewiesen.

David Whitney: Genau, die Jungs haben sich den Erfolg hart erarbeitet. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Umbruch im Sommer nicht einfach war. Aber das Team hat sich schnell gefunden. Natürlich gab es in der Rückrunde das ein oder andere Spiel, das nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das gehört dazu, vor allem in einer langen Saison. Wichtig ist, dass wir als Team immer wieder die richtige Antwort gefunden haben.

Was macht diese Mannschaft so besonders?

Thomas Daffner: Die Charakterstärke. Jeder Spieler stellt sich in den Dienst der Mannschaft, egal ob es auf dem Eis oder außerhalb ist. Wir haben ein Team, das füreinander kämpft und sich gegenseitig unterstützt. Das sieht man vor allem in Spielen, in denen es mal nicht so läuft. Diese Einstellung ist eine unserer größten Stärken.

David Whitney: Hinzu kommt die Begeisterung, die uns unsere Fans entgegenbringen. Die Unterstützung in der Stadtwerke Erding Arena und auch auswärts ist fantastisch. Aber auch die Arbeit hinter den Kulissen, von den Betreuern bis hin zu den ehrenamtlichen Helfern, trägt maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Man spürt den Eishockey-Aufschwung in Erding und Umgebung deutlich. Es ist schön zu sehen, dass die Gladiators wieder das Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt sind. Die Resonanz bei den Heimspielen ist weiterhin großartig, und dafür sind wir allen Beteiligten dankbar. Natürlich gehört es dazu, auch mal kritische Stimmen entgegenzunehmen – das ist Teil des Geschäfts. Solange diese sich im Rahmen halten, ist das vollkommen in Ordnung. Was wir uns jedoch manchmal wünschen würden, ist, dass nicht alles nur schwarz oder weiß, also schlecht oder gut, gesehen wird. Die Realität ist oft viel differenzierter.

Am 7. Februar starten die Play-offs. Wie sehen die Ziele aus?

Thomas Daffner: Zunächst wollen wir die restlichen Spiele der Hauptrunde souverän bestreiten, besser werden und im Idealfall den ersten Tabellenplatz verteidigen. In den Play-Offs müssen wir dann unsere beste Leistung abrufen. Dafür ist es wichtig, dass wir am 7. Februar topfit sind – körperlich wie mental. Die Play-offs sind eine neue Herausforderung, denn dort wird alles wieder auf null gestellt. Mit den Best-of-Seven Runden muss man 12 Spiele gewinnen, um den Titel zu holen. Das ist schwer und man benötigt natürlich Glück. Es wird entscheidend sein, die Spannung hochzuhalten und fokussiert zu bleiben. Wir haben in der letzten Saison in der ersten Runde gegen Amberg gesehen, wie schwer die Play-offs sein können. Die Bayernliga ist in der Breite deutlich stärker geworden, und das merkt man in jedem Spiel.

David Whitney: Bis zum Start der Play-offs müssen wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und stärken, um in der bestmöglichen Verfassung ins Rennen zu gehen. Die Play-offs sind die schönste, aber auch die härteste Zeit der Saison. Wir werden uns optimal vorbereiten, denn Kleinigkeiten werden den Unterschied machen. Die Mannschaft hat das Potenzial, die Meisterschaft zu holen, und das ist unser klares Ziel.

