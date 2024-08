„Routinierter Zweiwegverteidiger, mit guten spielerischen und lÃ¤uferischen QualitÃ¤ten“ – Lakers verpflichten Philip Holm

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers gehen mit sieben Ausländern in die neue Saison. Neu zum SCRJ stösst der schwedische Verteidiger Philip...

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers gehen mit sieben Ausländern in die neue Saison. Neu zum SCRJ stösst der schwedische Verteidiger Philip Holm.

Der 32-jährige Holm spielte die letzten zwei Jahre bei Örebro HK in der SHL. Der Linkshänder bringt grosse Erfahrung aus diversen verschiedenen Ligen mit: So spielte der 1.86 Meter grosse Verteidiger in der KHL, in Finnland, Schweden und auch in Nordamerika, wo er es auf 96 Einsätze in der AHL und 1 NHL-Spiel mit den Vancouver Canucks brachte. In der Saison 2019/20 sammelte Philip Holm zudem erste Erfahrungen in der National League und absolvierte 9 Spiele für Lausanne. Mit der schwedischen Nationalmannschaft war er zweimal an einer Weltmeisterschaft dabei.

«Philip ist ein routinierter Zweiwegverteidiger, mit guten spielerischen und läuferischen Qualitäten» beschreibt Sportchef Janick Steinman die Neuverpflichtung und ergänzt: «Wir haben aktuell noch einige Verteidiger, welche sich mit Verletzungen und Reha-Programmen herumschlagen. Eine stabile Verteidigung ist zentral, um einen möglichst guten Saisonstart zu haben». Holm unterschrieb bei den Lakers einen Vertrag für die Saison 2024/25.