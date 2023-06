Routinierter Verteidiger kommt in den Sahnpark

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau basteln weiter am Kader für die neue Saison 2023/24 und können in der Verteidigung einen weiteren Baustein setzen....

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau basteln weiter am Kader für die neue Saison 2023/24 und können in der Verteidigung einen weiteren Baustein setzen.

So hat der Eishockey-Zweitligist den 33-jährigen Sören Sturm verpflichtet. Der DEL– und DEL2-erfahrene Routinier kommt von den Tölzer Löwen aus der Oberliga Süd in den Sahnpark und erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 21.

Sören Sturm stammt aus dem Nachwuchs der Kölner Haie, für welche er schon früh in seiner Karriere schon erste Erfahrungen in der DEL sammeln konnte. Für die Domstädter, den EHC München und die Straubing Tigers absolvierte der Offensivverteidiger insgesamt 325 Partien im deutschen Eishockey-Oberhaus. Weitere 466 Spiele absolvierte der 1,84 Meter große und 88 Kilogramm schwere Abwehrmann für die Heilbronner Falken, Moskitos Essen, Fischtown Pinguins, Kassel Huskies, Ravensburg Towerstars und dem ESV Kaufbeuren. Dabei gelangen ihm 64 Treffer und 247 Vorlagen.

Zuletzt schnürte sich der gebürtige Kölner die Schlittschuhe in der Oberliga. Nach 26 Einsätzen für die Saale Bulls Halle in der Oberliga Nord, streifte sich Sturm zuletzt das Trikot der Tölzer Löwen in der Oberliga Süd über. Für die Bayern erzielte der Rechtsschütze in 34 Partien fünf Tore und 15 Vorlagen.

„Wir wollten noch einen rechtsschießenden Verteidiger in unseren Reihen wissen und freuen uns, dass wir diese Stelle mit Sören besetzen konnten“, erklärt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten.

„Die Eispiraten stehen für Tradition und Leidenschaft – das spiegelt sich auch definitiv im Stadion und abseits des Eises wider. Ich war jetzt anderthalb Jahre in der Oberliga und bin sehr glücklich, dass die Eispiraten mir eine neue Chance geben, mich in der DEL2 zu beweisen“, sagt Sören Sturm. „Die Ziele werden intern noch mit der Mannschaft besprochen, aber ich denke, die Fans, die Stadt und der Club haben attraktives und erfolgreiches Eishockey verdien. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen“, sagt Sören Sturm.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson, Sören Sturm, Alexander Schmidt

Angriff: Colin Smith, Vinny Saponari, Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble



