Routiniers Peter Hochkofler und Mario Huber bleiben bei den Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich darauf, auch in der kommenden Saison mit den langjährigen Stürmern Peter Hochkofler (laufender Vertrag) und Mario Huber (Kooperation wurde verlängert) zusammenarbeiten zu können.

Die Red Bulls schauen mit Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft mit beiden Stürmern und danken ihnen für die gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Saison.

Peter Hochkofler ist eine Konstante im Spiel der Red Bulls

Er ist aus dem Team der Red Bulls nicht wegzudenken: 2010 im Alter von 16 Jahren an die Red Bull Eishockey Akademie gekommen, spielt der mittlerweile 30-jährige Stürmer bereits seit zehn Jahren im Profiteam der Red Bulls.

Peter Hochkofler ist ein Paradebeispiel dafür, warum die Red Bulls in den letzten vier Saisonen den Titel in der win2day ICE Hockey League geholt haben. Der Stürmer steht für ein gerades Spiel nach vorn und hat mit 11 Toren und 13 Assists in der letzten Saison die zweitbeste Spielzeit seiner Karriere mit seinem fünften Titelgewinn mit den Red Bulls gekrönt. Mindestens genauso viel aber wiegt sein Einsatz für das Team, der jedem Gegner Unbehagen bereitet. Sein Körperspiel und das bedingungslose Einstehen für die Mannschaft sind nicht nur vorbildlich, sondern haben ihm auch die Sympathien der Salzburger Fans eingebracht.

Einzigartig ist zudem seine Quote an absolvierten Spielen. In den letzten zwei Saisonen hat Hochkofler, der im individuellen Training permanent an seiner Fitness arbeitet, in der win2day ICE Hockey League und Champions Hockey League als einziger Salzburger Akteur kein einziges Spiel verpasst. Ab der kommenden Saison könnten übrigens noch mehr Spiele dazukommen, dann nämlich ist der Stürmer theoretisch für das österreichische Nationalteam spielberechtigt und könnte seine Qualitäten auch im rot-weiß-roten Team zur Geltung bringen.

Mario Huber ist ein absoluter Führungsspieler der Red Bulls

Seit acht Jahren läuft Mario Huber schon für die Red Bulls auf und hat sich in dieser Zeit zu einem unverzichtbaren Spieler entwickelt, der sowohl in spielerischer als auch mentaler Hinsicht deutlich gereift ist. Die Red Bulls haben den Vertrag mit dem Assistant Captain nun verlängert.

Mit 14 Toren im Grunddurchgang und damit viertbester Torschütze der Red Bulls in der Regular Season sowie 2 weiteren Toren in den Playoffs der letzten Meistersaison gehört Mario Huber endgültig zur Speerspitze der Salzburger Torjäger. Der 28-jährige Tiroler ist ein lauf- und zweikampfstarker Stürmer, der mit sehr viel Energie und Leidenschaft den Funken aufs Publikum überspringen lässt. Diese Qualitäten zeigte Huber auch in der Champions Hockey League mit 3 Toren und einem Assist, zugleich seine bislang erfolgreichste CHL-Saison.

Seit drei Jahren hat der zweifache Familienvater fast alle Liga-Spiele bestritten und ist dem Team dabei auch als charakterstarker Assistant Captain vorangegangen. Seine offene Art ist im Team respektiert und wird auch vom Salzburger Publikum (sogar mit einer eigenen Fankurve) honoriert. Lediglich von der Nationalteam-Ebene hat sich Huber dieses Jahr eine Pause ausbedungen, um nach zuletzt immer langen Playoffs und zwei Weltmeisterschaftsteilnahmen etwas mehr Zeit für die Familie zu haben und den Körper einmal komplett generieren zu können.

