Routinier wechselt zu den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Der deutsch-amerikanische Stürmer Mark Zengerle wird in der kommenden Saison für die Krefeld Pinguine auflaufen.

Der 35-Jährige stand zuletzt bei den Augsburger Panthern in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag und erzielte dort in 52 Spielen fünf Tore und 15 Vorlagen – insgesamt 20 Scorerpunkte.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Mit Mark Zengerle haben wir einen gestandenen und spielstarken Mittelstürmer unter Vertrag genommen, der uns mit seiner Erfahrung sehr weiterhelfen wird. Mark ist ein wendiger Spielmacher, der nicht davor zurückschreckt, selbst den Abschluss zu suchen. Durch sein Profil als spielerischer Center wird er uns insbesondere im Powerplay weiterhelfen, indem er dort die Flanken besetzt.“

Mark Zengerle: „In Krefeld zu unterschreiben war eine einfache Entscheidung und ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue! Ich habe bereits in der Yayla Arena gespielt, als die Pinguine noch in der DEL waren. Es ist ein besonderes Stadion und auch als Gast ein Erlebnis hier zu spielen! Ich werde alles dafür geben und dabei helfen, dass wir die DEL 2-Meisterschaft gewinnen und in die DEL aufsteigen können.“

Zengerle gilt als schneller Angreifer mit ausgeprägtem offensivem Instinkt. Nach seiner College-Zeit, in der er insgesamt vier Spielzeiten für die University of Wisconsin absolvierte, nahm seine Karriere in der AHL Fahrt auf. In insgesamt 299 Spielen im Unterhaus der NHL für die Grand Rapids Griffins, Lehigh Valley Phantoms und Milwaukee Admirals sammelte der Rechtsschütze 167 Punkte (45 Tore, 122 Assists). Über ein Engagement beim schwedischen SHL-Club Linköping führte ihn sein Weg in der Saison 2018/19 zu den Fischtown Pinguins, wo er unter Trainer Thomas Popiesch spielte.

Nach zwei Meistertiteln in der Hauptstadt mit den Eisbären Berlin in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 wechselte Zengerle zu den Straubing Tigers, wo er ebenfalls zwei Jahre aktiv war. Nach dem Abschluss der vergangenen DEL-Saison mit den Augsburger Panthern kommt der in Rochester, New York, geborene Stürmer nun auf insgesamt 327 DEL-Einsätze mit 58 Toren und 165 Vorlagen

