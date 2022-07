Routinier und Youngster gehen weiter fÃ¼r den EHC Bayreuth auf Torejagd

Er ist einer, der jedem Bayreuther Eishockeyfan bestens bekannt ist: Andreas Geigenmüller wird auch in der kommenden Saison für den EHC auf dem Eis...

Er ist einer, der jedem Bayreuther Eishockeyfan bestens bekannt ist: Andreas Geigenmüller wird auch in der kommenden Saison für den EHC auf dem Eis stehen.

Unser Topscorer der vergangenen Saison erzielte in seinen 25 Spielen 20 Treffer und bereitete weitere 27 Tore vor. Der inzwischen 35jährige geht nun in seine insgesamt 13te Saison im Bayreuther Dress.

Von 2008 – 2018 war er bereits von der Landesliga bis in die DEL2 für den EHC und später für die Tigers aufgelaufen, dann ging es für ein Jahr nach Selb in die Oberliga, von wo aus er ein Jahr später wieder an den Roten Main zurückkehrte. 2020 bot ihm der EV Regensburg nochmal die Gelegenheit, für ein Jahr Profieishockey zu spielen, ehe er zur zurückliegenden Saison endgültig zu seinem Heimatverein zurückkam.

Wir freuen uns, dass „Geige“ uns erhalten bleibt und mit der Nummer 13 weiterhin für den EHC auf Torejagd geht!

Benedikt Aschenbrenner lief schon in den letzten beiden Spielzeiten für unsere erste Mannschaft auf, war parallel dazu aber auch noch für die U20 im Einsatz.

Der junge Allrounder mit der Nummer 32, der primär im Angriff, aber auch in der Verteidigung eingesetzt werden kann, kam in der vergangenen Saison bereits auf 18 Spiele in der Landesliga und erzielte zwei Tore und einen Assist.

Der 19jährige ist auch weiterhin für die U20 spielberechtigt, soll jedoch in der neuen Saison weiter an den Seniorenbereich herangeführt werden, dort Fuß fassen und Erfahrung sammeln.