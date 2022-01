Routinier Jens Baxmann nach Trainingsunfall am Auge operiert!

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Füchse-Verteidiger Jens Baxmann wird seiner Mannschaft auf unbestimmte Zeit fehlen. Nach einer unglücklichen Aktion im Training musste der Verteidiger am...

Nach einer unglücklichen Aktion im Training musste der Verteidiger am Donnerstag mit einer Verletzung am Auge in das Klinikum in Görlitz gebracht werden.

Dort wurde er nach eingehender Untersuchung bereits operiert. Die Operation selbst verlief erfolgreich.