Routinier bleibt zwischen den Pfosten der EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Danny aus den Birken wird auch in der neuen DEL2-Saison das Tor der Dresdner Eislöwen hüten.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner hat seinen Vertrag um eine Spielzeit verlängert.

Für die Eislöwen hat aus den Birken 18 Spiele absolviert, davon alle fünf Partien in den Playdowns gegen Selb. In diesen 18 Partien kommt er auf eine Fangquote von sehr starken 94,67 Prozent. Viermal hielt aus den Birken in diesen Spielen seinen Kasten sauber, darunter im entscheidenden Playdownspiel in Selb zum Klassenerhalt.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „In einer sportlich schwierigen Saison war die Nachverpflichtung von Danny zum Jahreswechsel eine wichtige Entscheidung. Mit seiner Ruhe und Erfahrung ist er insbesondere in den Playdownspielen gegen Selb ein entscheidender Faktor gewesen. Daher hatte seine Vertragsverlängerung auch Priorität in unserer Kaderplanung. Mit Janick Schwendener und Danny aus den Birken stehen uns zwei erfahrene Torhüter zur Verfügung, die in positiver Konkurrenz zueinanderstehen und sich im Training gegenseitig pushen werden.“

Vor seiner Zeit in Dresden spielte aus den Birken 20 Jahre in der DEL, gewann vier Meisterschaften und die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeonchang. Für die deutsche Nationalmannschaft hat er sechs WM-Spiele sowie sieben Partien bei den Olympischen Spielen bestritten. Geboren wurde aus den Birken in Düsseldorf, den Nachwuchs durchlief er in Krefeld und Mannheim. Seine ersten Zweitligaspiele absolvierte aus den Birken für die Heilbronner Falken 2007. In der DEL lief er für Mannheim, Iserlohn, Köln und München auf.

Danny aus den Birken, Torhüter Dresdner Eislöwen: „Es ist der schönste Job der Welt für mich. Ich habe Spaß am Eishockey und will weitermachen. Es würde mir sehr schwer fallen aufzuhören und von den Eislöwen gab es das Interesse mit mir weiter zusammenzuarbeiten. Wir hatten ein tolles Team in der letzten Saison, das hat Spaß gemacht. In der neuen Saison haben wir uns höhere Ziele gesteckt und wir können viel erreichen, wenn wir uns weiter verstärken und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir können oben mitspielen. Dresden hat zudem viel Potenzial und ist eine sehr schöne Stadt.“

Aus den Birken wird vom 15. bis 18. Juli mit seiner Torwartschule in Dresden sein.

Aktueller Kader 2024/2025

aus den Birken, Schwendener, Hessler, Granz, Hammond, Suvanto, S. Schindler, Riedl, Uplegger, Wahl, Postel, Pischoff, Mrazek, Fox, Hendreschke, N. Schindler, Gorcik, Drews, Sykora, Porsberger, Turnbull, Andres