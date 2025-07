Routinier bleibt: Martin Kokeš verlängert bei den Löwen

Waldkraiburg. (PM EHC) Die Defensive der Löwen bleibt weiter stabil: Martin Kokeš hat seinen Vertrag beim EHC Waldkraiburg verlängert und wird auch in der kommenden Saison mit der Nummer 50 für die Industriestädter auflaufen.

Der erfahrene Verteidiger, der zur vergangenen Spielzeit aus der Oberliga vom Höchstadter EC an die Innstadt gewechselt war, entwickelte sich in seiner ersten Bayernliga-Saison prompt zu einem wichtigen Baustein in der Hintermannschaft des EHC.

In 33 Spielen sammelte der 1,91 Meter große Linksschütze beachtliche 21 Scorerpunkte – davon 5 Tore und 16 Vorlagen – und bewies damit nicht nur seine körperliche Präsenz, sondern auch sein Spielverständnis und die Fähigkeit, offensive Impulse zu setzen. Besonders auffällig: Drei seiner Treffer erzielte Kokeš im Powerplay – ein Indikator für seine Rolle als ruhiger, aber durchsetzungsstarker Akteur an der blauen Linie.

Doch nicht nur auf dem Eis zeigte der gebürtige Tscheche mit deutscher Staatsbürgerschaft seine Qualitäten: Auch abseits davon überzeugte der 30-Jährige mit seiner positiven Ausstrahlung und seiner Präsenz in der Kabine – Eigenschaften, die Trainer Jürgen Lederer bereits bei seiner Verpflichtung besonders hervorgehoben hatte. „Martin ist ein Typ, der mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit sowohl auf als auch neben dem Eis eine Führungsrolle einnehmen kann – und das hat er im vergangenen Jahr bewiesen“, so der Coach in einem kurzen Statement zur Verlängerung.

Mit durchschnittlich 0,64 Punkten pro Spiel, einem ruhigen, abgeklärten Spielstil und nur zwölf Strafminuten in der gesamten Saison agierte Kokeš als verlässlicher Anker – ein Muster an Konstanz in einer Liga, in der nicht jede Verteidigung so viel Stabilität aufweist.

Dass ein Spieler seiner Klasse auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Löwen trägt, darf als echter Gewinn für das Team gewertet werden. Die Fans dürfen sich auf einen Spieler freuen, der mit Übersicht, Physis und Cleverness das Spiel von hinten mitgestaltet – und dabei vielleicht auch das ein oder andere Highlight im Powerplay beisteuert.

Wir sagen: Schön, dass du bleibst, Martin – auf eine ebenso erfolgreiche wie verletzungsfreie neue Saison! aha