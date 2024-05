Routinier bleibt in Niederbayern

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können heute die nächste Personalie für die kommende Spielzeit bekanntgeben. Angriffspieler Marcel Müller bleibt weiterhin im Kader der...

Angriffspieler Marcel Müller bleibt weiterhin im Kader der Gäubodenstädter. Aufgrund einer langwierigen Verletzung musste der Linksschütze einen Teil der Saison pausieren. In den 31 absolvierten Partien konnte der 35-Jährige neun Tore und sieben Assists verbuchen.

„Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Straubing. Wir wurden im letzten Jahr von allen total herzlich aufgenommen und ich bin froh, dass ich in der kommenden Saison wieder für die Straubing Tigers angreifen kann. Gemeinsam mit den Jungs möchte ich am Erfolg der letzten Spielzeit anknüpfen“, erklärt Marcel Müller selbst.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, kommentiert die Weiterverpflichtung: „Marcel hat uns in der vergangenen Saison gezeigt, dass wir von seiner langjährigen DEL-Erfahrung enorm profitieren können. Trotz seiner verletzungsbedingten Pause hat er seine Teamkollegen immer unterstützt und sich auch sehr in unserer Organisation engagiert. Ich wünsche Marcel für den Sommer noch eine vollständige Genesung seiner Verletzung und bin stolz, dass er in der kommenden Spielzeit wieder für uns auf Torejagd gehen wird.“