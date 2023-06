Routinier Benjamin Hanke verlängert bei den Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens `97 können auch in der kommenden Saison auf die Routine von Benjamin Hanke setzen. Der 33-jährige...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens `97 können auch in der kommenden Saison auf die Routine von Benjamin Hanke setzen.

Der 33-jährige Rechtsschütze ist bei den Ice Aliens schon eine feste Größe. Mit wenigen Ausnahmen (Herne, Duisburg, Hamburg) spielte Benjamin in Ratingen und so wird es auch in der Spielzeit 2023/24 sein. Verletzungsbedingt konnte er letzte Saison nur 13 Spiele (inkl. Play-Offs) für die Ice Aliens bestreiten, in denen ihm 6 Tore und 16 Assists (22 Punkte) gelangen. Dabei erhielt er 12 Strafminuten.

Chef-Trainer Frank Gentges über die Bedeutung der Vertragsverlängerung: „Benjamin stand uns letzte Saison aus verschiedenen Gründen, u.a. wegen einer langwierigen Handverletzung, leider nur für 7 Spiele der Hauptrunde zur Verfügung. Aufgrund des langen Ausfalls mussten wir in der 1.Reihe, für die Benjamin vorgesehen war, immer wieder improvisieren.

Benjamin besitzt eine sehr gute Spielübersicht und sehr gute Hände, darüberhinaus verfügt er über einen guten Schuss. Er spielt sehr uneigennützig und sucht immer den besser positionierten Mitspieler, in vielen Situationen muss er da aber egoistischer denken und selber den finalen Abschluss suchen. Ich hoffe sehr, dass Benjamin uns in der kommenden Saison uneingeschränkt zur Verfügung steht und er sein komplettes Leistungsvermögen ins Team einbringt.“

Benjamin Hanke freut sich auf die kommende Spielzeit: „In der letzten Saison gehörten wir zu den absoluten Top-Teams, leider konnte ich verletzungsbedingt meinen Anspruch an die Saison nicht umsetzen, da ich durch einen komplizierten Fingerbruch monatelang aussetzen musste. Ich werde alles dran setzen, eine erfolgreiche Saison mit den Ratinger Ice Aliens zu spielen.“

Auch nächste Saison trägt Benjamin wie gewohnt die Rückennummer 12.

3083 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.