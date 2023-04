Routinier Benedikt BrÃ¼ckner bleibt beim EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut kann eine weitere Vertragsverlängerung im Hinblick auf die DEL2-Saison 2023/24 vermelden. Verteidiger Benedikt Brückner wird nach zwei erfolgreichen...

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut kann eine weitere Vertragsverlängerung im Hinblick auf die DEL2-Saison 2023/24 vermelden.

Verteidiger Benedikt Brückner wird nach zwei erfolgreichen Jahren in der EVL-Defensive auch in der kommenden Spielzeit das Trikot mit den drei Helmen auf der Brust tragen. Der 33-jährige Ex-Nationalspieler hat beim niederbayerischen Traditionsverein einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieben.

„Ich bin stolz, weiterhin für Landshut spielen zu dürfen. Gerade die letzten Spiele haben gezeigt wie viel Spaß Eishockey in Landshut machen kann und was für eine Atmosphäre in unserem Stadion herrscht. Mit unseren Fans im Rücken bin ich sicher, dass wir uns nächstes Jahr weiter verbessern können und ich bin froh weiterhin einen Teil beitragen zu können“, sagt „Bene“ zu seiner Vertragsverlängerung.

Brückner wechselte im Sommer 2021 von DEL-Vertreter Schwenninger Wild Wings zum EVL und ist seitdem ein echter Fels in der Brandung. Der smarte Defensiv-Spezialist organisiert geschickt das Spiel seiner Mannschaft und glänzt zudem mit einer herausragenden Übersicht und Abgeklärtheit. In insgesamt 106 Spielen in den abgelaufenen zwei Spielzeiten erzielte er für den EV Landshut fünf Tore und lieferte 27 Assists.

„Bene ist eine sehr sichere Stütze für uns. Auf und neben dem Eis hat er große Qualitäten, er kann unser Spiel auch immer wieder beruhigen und bringt enorm viel Erfahrung mit. Zudem ist er auch ein großes Vorbild für viele junge Spieler in unserer Mannschaft. Er ist ein Eishockeyprofi durch und durch. Bene war auch in den diesjährigen Playoffs sehr stark und hat sich für sein Alter in bester körperlicher Verfassung gezeigt. Er wird auch in der nächsten Saison wieder einen wichtigen Beitrag leisten. Wir sind froh, dass er sich erneut für ein Engagement beim EVL entschieden hat“, sagt EVL-Cheftrainer Heiko Vogler zur Vertragsverlängerung.

