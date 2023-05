Routine pur für den Sturm der IceFighters

Leipzig. (PM IceFighters) Nach jeder Menge frischer, junger Energie und Leidenschaft, gepaart mit Talent und Geschwindigkeit, wird es Zeit, Routine in den Kader zu...

Leipzig. (PM IceFighters) Nach jeder Menge frischer, junger Energie und Leidenschaft, gepaart mit Talent und Geschwindigkeit, wird es Zeit, Routine in den Kader zu bringen.

Und das gelingt den KSW IceFighters Leipzig heute im Doppelpack: Kultstürmer und Rekordspieler Florian Eichelkraut verlängert seinen Vertrag und wird seine Rekorde weiter in die Höhe schrauben. Und mit Neuzugang Andre Schietzold konnten die Verantwortlichen nochmal mehr Erfahrung in die Mannschaft holen.

Florian Eichelkraut kann man sehr einfach über die nackten Zahlen beschreiben. Inklusive Playoffs streifte er über 400 Mal das Trikot seiner IceFighters über und ist mit 566 Scorerpunkten bei 221 Toren auch die unangefochtene Nummer 1 in der IceFighters-Historie. Schon den Zweitplatzierten Hannes Albrecht lässt er weit hinter sich. Die Werte der Nummer 3 in der ewigen Bestenliste konnte der inzwischen 39jährige Stürmer mehr als verdoppeln. Und trotzdem hat er noch lange nicht genug.

„Ich freue mich auch weiterhin ein Teil der IceFighters-Familie zu sein. Die letzten beiden Saisons liefen denkbar unglücklich für mich. In beiden Jahren zusammen hatte ich weniger Spiele als in den einzelnen Spielzeiten davor. Somit ist der bevorstehende Saisonstart nicht nur für unseren neuen Trainer ein Neuanfang, sondern auch für mich. Für mich persönlich gilt Mund abwischen, abhaken und nach vorne schauen. Ich freue mich sehr darauf und zähle dabei natürlich auf die zahlreiche Unterstützung von unseren Fans“, sagt der Routinier selbst.

Unser sportlicher Leiter Sven Gerike sieht nicht nur die Zahlen im Eichelkraut-Paket als Mehrwert: „Wir konnten in den letzten beiden Jahren sehen, wie sehr er gefehlt hat und wie in beiden Jahren der Unterschied war, wenn Eichi wieder spielen konnte. Er trifft die richtigen Entscheidungen auf dem Eis, ist variabel einsetzbar und kann mit seiner Spielintelligenz und seiner Erfahrung Lösungen finden, wenn andere Spieler noch das Problem suchen. Er gehört in diese Mannschaft und das Trikot und deshalb freuen wir uns auch auf eine möglichst lange und erfolgreiche Saison mit ihm.“

Einen ähnlichen Status wie Florian Eichelkraut in Leipzig genießt Neuzugang André Schietzold in Crimmitschau. Mit 663 Pflichtspielen, in denen er 324 Punkte erzielen konnte, ist er der Rekordspieler der Eispiraten. 14 Jahre lang trug er das Trikot der Crimmitschauer und bringt die Erfahrung von über 800 Pflichtspieleinsätzen in den beiden höchsten Spielklassen mit.

Sven Gerike freut sich über den gelungenen Transfer: „Einen Spieler mit dieser Erfahrung und Qualität, der auch noch in der Region verwurzelt ist, findet man nicht so leicht. Er wird unserer Mannschaft guttun und natürlich eine Führungsrolle einnehmen.“

André Schietzold sagt zu seinen Beweggründen: „Nach den tollen 14 Jahren mit den Eispiraten habe ich noch einmal eine neue Herausforderung gesucht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen bei den IceFighters haben mir von Anfang an gefallen und die Entwicklung des Leipziger Eishockeys in den letzten Jahren ist beeindruckend. Ich möchte gern ein Teil dieser Entwicklung sein und freue mich auf die neue Aufgabe, die Mannschaft und natürlich die Fans. Nicht zuletzt freue ich mich auf die erneute Zusammenarbeit mit Coach Frank Fischöder, unter dem ich schon in Mannheim spielen durfte. Mit ihm begann auch meine Profilaufbahn und jetzt gehen wir erneut gemeinsame Ziele an. Wir wollen gemeinsam Playoffs spielen und dort so weit kommen, wie nur möglich.“

Der neue Coach Frank Fischöder freut sich ebenfalls auf die beiden Routiniers: „Beide werden uns mit ihrer Erfahrung und Qualität auf und neben dem Eis helfen und die jungen Spieler führen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den beiden!“

