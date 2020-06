Routine fÃ¼r den Angriff – Jeff Szwez bleibt ein Mammut !

Schongau. (PM Mammuts) Ohne Vorbereitung im Januar zum Team gestoßen, zeigte der routinierte Angreifer schnell wie wertvoll er für die Offensive der Mammuts ist....

Schongau. (PM Mammuts) Ohne Vorbereitung im Januar zum Team gestoßen, zeigte der routinierte Angreifer schnell wie wertvoll er für die Offensive der Mammuts ist. Umso erfreulicher, dass die gemeinsame Reise weitergeht!

Im Kader der EA Schongau ist Jeff Szwez eindeutig der Spieler mit der größten Erfahrung. Im Januar 2020 war der Deutschkanadier nach einem knappen Jahr Inaktivität ohne Training bei der EA Schongau eingestiegen. Erfreulich schnell konnte er den Rückstand aufholen und sich von Spiel zu Spiel steigern. Mit seiner spielerischen Klasse und mit seiner Erfahrung und nicht zuletzt mit seiner positiven Einstellung, war er für seine Kameraden auf dem Eis und in der Kabine in schwierigen Zeiten ein riesiger Gewinn!

Der Kanadier aus Etobicoke /Toronto kam in einer sehr kritischen Phase ins Team. Der Klassenerhalt war gefährdet, dann noch das Drama um Milan Kopecky. Mit dem routinierten Deutschkanadier hatte die Mannschaft einen Führungsspieler gefunden, der seinen Mitspielern wieder Mut und Sicherheit gab und sie auf dem Eis bestens in Szene setzen konnte.

Das Selbstvertrauen kehrte zurück und mit einer Serie von 4 Siegen auch die Hoffnung, doch noch aus eigener Kraft einen positiven Saisonabschluss zu schaffen.

Jeff Szwez kann auf eine interessante Vita u. a. mit 141 DEL und 90 DEL 2-Spielen zurückblicken. 2007 kam der Kanadier über die AHL und ECHL erstmals nach Europa. Über Finnland (Espoo) , Großbritannien (Belfast) landete er 2007 in der DEL (Augsburg). Ravensburg (DEL 2) und Freiburg waren weitere Stationen, ehe es wieder in die DEL nach Krefeld und Ingolstadt ging.

Inzwischen mit einem deutschen Pass ausgestattet, schlossen sich Stationen in der DEL 2, in Dresden und schließlich in Kaufbeuren (Saison 2016/17) an.

Nach einem Jahr in der Bayernliga für Königsbrunn 2017/18 war eigentlich Schluss mit dem aktiven Sport – doch im Januar kam der Reiz zurück. Bei der EA Schongau hat der Vollblutsportler nun wieder Blut geleckt – Eishockey macht ihm doch noch gehörigen Spaß.

So sehr, dass sich nun nicht nur EAS-Teammanager Martin Resch freuen kann, dass Jeff Szwez diese Woche die Zusage für eine weitere Saison im Dress der EA Schongau gegeben hat. Der Deutschkanadier, der am Dienstag seinen 39. Geburtstag feierte (16.06.1981), wird sich zu Hause auf die Saison vorbereiten, um dann topfit ins Eistraining der Mammuts einzusteigen.

„Jeff hat es bei uns Spaß gemacht. Er freut sich wieder ein Teil unseres Teams zu sein“, so Martin Resch über den Angreifer, der in den 13 Spielen der Abstiegsrunde 6 Tore und 11 Vorlagen erzielen konnte. „ Und wir sind glücklich, dass Jeff der EA Schongau auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. Er ist sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft und die Zuschauer dürfen sich auf besondere Momente freuen!“