Roulette spielen: Ein einfacher Leitfaden für Einsteiger

Das Rad dreht sich, die kleine Kugel springt von Fach zu Fach, und alle Augen sind auf sie gerichtet. Ein kurzer Moment voller Spannung entscheidet über Gewinn oder Verlust – das ist Roulette. Es ist ein Spiel, das Glück, Nervenkitzel und Atmosphäre verbindet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen ist Roulette leicht zu erlernen. Mit ein wenig Vorbereitung kannst du sofort mitspielen und die Spannung genießen. Dieser Leitfaden erklärt dir die Grundlagen, die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und hilfreiche Tipps, um dein erstes Spiel entspannt zu meistern.

Das Spiel verstehen: Rad und Spielfeld

Roulette besteht aus zwei Hauptteilen:

Das Rad : Es enthält 37 oder 38 nummerierte Fächer. Die Zahlen von 1 bis 36 wechseln sich in Rot und Schwarz ab. Zusätzlich gibt es ein oder zwei grüne Felder für die Null(en). Das Spielfeld : Ein Raster, das die Zahlen des Rads widerspiegelt. Auf den Feldern platzierst du deine Jetons. Außen befinden sich Bereiche für breitere Einsätze wie „Rot oder Schwarz“ oder „Gerade oder Ungerade“.

Am Tisch steht ein Croupier, der das Rad in Bewegung setzt, die Kugel wirft und die Gewinne auszahlt. Dein Teil besteht darin, rechtzeitig deine Einsätze zu platzieren.

So läuft eine Runde Roulette ab

Schritt 1: Jetons kaufen

Beim Roulette werden spezielle Jetons genutzt, die farblich gekennzeichnet sind. Jeder Spieler erhält seine eigene Farbe, damit die Einsätze eindeutig zugeordnet werden können.

Schritt 2: Einsätze platzieren

Bevor das Rad gedreht wird, setzt du deine Jetons auf die Felder deiner Wahl. Du kannst auf einzelne Zahlen, Zahlengruppen oder einfache Chancen wie Rot/Schwarz setzen. Mehrere Einsätze gleichzeitig sind möglich.

Sobald der Croupier „Rien ne va plus“ oder „Keine weiteren Einsätze“ ruft, ist die Runde im Gange.

Schritt 3: Der Spin

Das Rad dreht sich in eine Richtung, die Kugel in die andere. Nun entscheidet allein der Zufall, wo die Kugel landet.

Schritt 4: Ergebnis und Auszahlung

Die Kugel fällt in ein Fach, und der Croupier verkündet die Gewinnzahl. Verlorene Jetons werden entfernt, Gewinner erhalten ihre Auszahlung, und die nächste Runde beginnt.

Einsatzarten: Innen- und Außeneinsätze

Roulette bietet dir viele Möglichkeiten zu setzen. Sie lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

Innen-Einsätze

Diese konzentrieren sich auf bestimmte Zahlen oder kleine Gruppen:

Plein (Straight-up) : Einsatz auf eine einzelne Zahl. Höchste Auszahlung, geringste Wahrscheinlichkeit.

Cheval (Split) : Einsatz auf zwei nebeneinanderliegende Zahlen.

Transversale (Street) : Drei Zahlen in einer Reihe.

Carré (Corner) : Vier Zahlen, die ein Quadrat bilden.

Sechs Zahlen (Line) : Zwei benachbarte Reihen mit insgesamt sechs Zahlen.

Innen-Einsätze sind riskanter, bieten aber höhere Gewinne.

Außen-Einsätze

Diese decken größere Gruppen ab und sind einfacher zu gewinnen:

Rot oder Schwarz

Gerade oder Ungerade

Manque (1–18) oder Passe (19–36)

Dutzende : 1–12, 13–24 oder 25–36

Kolonnen : Eine vertikale Spalte mit zwölf Zahlen

Außen-Einsätze zahlen weniger aus, erhöhen aber deine Gewinnchancen erheblich.

Auszahlungsübersicht

Die Höhe der Gewinne hängt vom gewählten Einsatz ab:

Plein: 35 zu 1

Cheval: 17 zu 1

Transversale: 11 zu 1

Carré: 8 zu 1

Linie (6 Zahlen): 5 zu 1

Dutzend oder Kolonne: 2 zu 1

Rot/Schwarz, Gerade/Ungerade, Hoch/Niedrig: 1 zu 1

Grundregel: Je höher die Auszahlung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit.

Varianten des Spiels

Roulette gibt es in mehreren Versionen:

Europäisches Roulette : Enthält nur eine Null und gilt als spielerfreundlicher.

Amerikanisches Roulette : Mit Null und Doppelnull, was den Hausvorteil etwas erhöht.

Französisches Roulette : Ähnlich wie die europäische Version, aber mit Zusatzregeln wie „La Partage“, bei der Spieler einen Teil ihres Einsatzes zurückerhalten, wenn die Kugel auf Null fällt.

Tipps für Einsteiger

Auch wenn Roulette auf Glück basiert, gibt es einige Empfehlungen, die dein Spiel angenehmer machen:

Starte mit Außeneinsätzen – sie sind unkompliziert und bieten fast 50/50-Chancen. Lege ein Budget fest – entscheide vorher, wie viel du setzen möchtest, und halte dich daran. Ignoriere angebliche Gewinnsysteme – kein System kann den Zufall beeinflussen. Genieße die Atmosphäre – der wahre Reiz liegt im Nervenkitzel und im gemeinsamen Erlebnis am Tisch.

Was Roulette besonders macht

Roulette hebt sich durch seine Mischung aus Einfachheit und Spannung von anderen Spielen ab. Du musst keine komplizierten Strategien lernen oder Gegner einschätzen. Stattdessen geht es um das Rad, die Kugel und die unvorhersehbare Entscheidung des Zufalls.

Dazu kommt die soziale Komponente: Wenn die Gewinnzahl verkündet wird, reagieren alle Spieler gemeinsam – mit Jubel oder mit einem Seufzer. Dieses Miteinander macht das Spiel einzigartig.

Fazit

Roulette ist leicht zu verstehen, bietet viele Einsatzmöglichkeiten und garantiert Spannung bei jeder Runde. Ob du lieber sichere Außeneinsätze wählst oder riskantere Innen-Einsätze ausprobierst – die wichtigste Regel ist, den Moment zu genießen.

Mit einem klaren Budget, etwas Grundwissen und Freude am Spiel wirst du schnell merken, warum Roulette seit Jahrhunderten Menschen begeistert.

