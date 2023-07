Rot-WeiÃŸ-Rotes Duo fÃ¼r die Black Wings

Artikel anhören Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings verstärken ihre Verteidigung mit zwei vielversprechenden Talenten. Niklas Würschl (23 Jahre) und Christoph Tialler...

Artikel anhören Artikel anhören

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings verstärken ihre Verteidigung mit zwei vielversprechenden Talenten.

Niklas Würschl (23 Jahre) und Christoph Tialler (20) wechseln zur neuen Spielzeit in die Stahlstadt.

Head Coach und sportlicher Leiter Philipp Lukas verleiht der Verteidigung der Oberösterreicher noch einmal zusätzliche Tiefe und lotst kurz vor dem Trainingsstart zwei einheimische Nachwuchshoffnungen nach Linz. Mit Niklas Würschl eisen die Stahlstädter dabei einen Liga-erfahrenen Rechtsschützen von den spusu Vienna Capitals los. Trotz bestehendem Vertrag in der Hauptstadt einigten sich beide Teams auf einen Wechsel des 23-jährigen Kärntners mit schwedischem Pass.

Der Verteidiger unterschrieb im Vorjahr bei den Capitals und brachte es in seiner ersten vollen Profi-Saison auf 37 Spiele im Grunddurchgang und elf weitere Einsätze in den Playoffs. Zuvor erlernte der Klagenfurter bei seinem Heimatverein das Eishockeyspielen, absolvierte den Hauptteil seiner Ausbildung aber beim schwedischen Topklub Rögle. 2018 kehrte der 180 Zentimeter große Defender zu seinem Stammverein zurück und krönte sich in seiner jungen Karriere mit dem KAC bereits zweimal zum Meister. Insgesamt stand Würschl 106 Mal in der win2day ICE Hockey League auf dem Eis (5 Tore / 5 Vorlagen) und empfahl sich damit auch für sechs Einsätze bei der österreichischen Nationalmannschaft.

Christoph Tialler per Leihe vom KAC

Auch die zweite Neuverpflichtung für die kommende Meisterschaft bekommt bei den Steinbach Black Wings Perspektiven für den nächsten Entwicklungsschritt. Die Linzer leihen den 20-jährigen Kärntner Christoph Tialler aus. Ebenfalls als gelernter Verteidiger, sammelte der Youngstar in den letzten beiden Saisonen erste Spielminuten in der Bundesliga für den KAC. Neben 15 Einsätzen in der win2day ICE Hockey League gehörte der 184 Zentimeter große Abwehrspieler zum Stammspieler im Future Team der Rotjacken. 100 Spiele in der Alps Hockey League führten Tialler zweimal in Serie zu den World Juniors nach Kanada. In Linz soll sich die Kärntner Leihgabe zunächst um den Spot von Gerd Kragl empfehlen, der nach seiner Verletzung zwar erfolgreich auf sein Comeback hinarbeitet, zum Trainingsauftakt aber noch fehlen wird.

Mit den Verpflichtungen von Niklas Würschl und Christoph Tialler ist die Kaderplanung der Steinbach Black Wings weit fortgeschritten, aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Derzeit läuft für die sportliche Führung die finale Suche auf dem Legionärsmarkt.

Stimmen

Sportlicher Leiter Philipp Lukas: „Wir wollen weiter unseren Österreicher-Weg gehen und bei den acht Imports bleiben. Voraussetzung dafür war, einen passenden Nachfolger für Ramon Schnetzer zu finden. Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit den Vienna Capitals eine Lösung für die Verpflichtung von Niklas Würschl finden konnten. Es gilt für uns den nächsten Schritt zu machen. Wir sind hier, um die beiden in eine Rolle zu bringen, die sie bisher noch nicht tragen durften. Ein solcher gesunder Wettbewerb im Team ist genau das, was uns in Österreich oft fehlt.“

Niklas Würschl: „Ich freue mich schon riesig auf die Zeit in Linz. Ich kann es kaum erwarten, nächste Woche ins Training einzusteigen. Man hört nur Gutes über die Organisation und die Fans sind die Besten der Liga. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viele schöne Abende und viele Siege feiern werden.“

Christoph Tialler: „Linz bietet mir eine neue Möglichkeit mich sportlich weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich bin überzeugt, dass das Team die richtige Umgebung für meinen weiteren Fortschritt ist. Ich werde mein Bestes geben und bin zuversichtlich, dass wir zusammen eine spannende und erfolgreiche Saison erleben werden.“

Aktueller Kader 2023/24

Tor (2): Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl

Verteidigung (8): Gerd Kragl, Lorenz Lindner, Raphael Wolf, Logan Roe, Matt MacKenzie, Patrick Söllinger, Niklas Würschl, Christoph Tialler

Angriff (15): Brian Lebler, Emilio Romig, Brodi Stuart, Kilian Rappold, Shawn St-Amant, Andreas Kristler, Dennis Sticha, Graham Knott, Niklas Bretschneider, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Marco Brucker, Sean Collins

Abgänge: Daine Todd, Matt Murphy, Ramon Schnetzer, Leon Sommer, Alexander Lahoda, Michael Haga

Neuzugänge: Nico Feldner (Innsbruck), Matt MacKenzie (Slovan Bratislava), Sean Collins (EHC Olten), Niklas Würschl (Vienna Capitals), Christoph Tialler (EC KAC)

1959 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten