Rot-Gelber Pflichttermin: The Boys Are Back In Town!

Düsseldorf. (PM DEG) The Boys Are Back In Town! Ein schöner, rot-gelber Pflichttermin ist für viele Fans der Düsseldorfer EG die offizielle Saisoneröffnungsfeier mit dem gesamten Team. In diesem Sommer steigt das fröhliche Treffen im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße. Die Rahmendaten, soweit sie bereits feststehen: Ort: Stahlwerk Düsseldorf, Ronsdorfer Straße 134

Tag: Samstag, 14. September 2024

Zeit: Einlass 14.00 Uhr, Programm von 15.30 bis 17.30 Uhr, anschließend mischt sich das Team noch unter die Fans

Ab 20.00 Uhr steigt dort die große Party „30 Jahre Stahlwerk“ Wie auch schon in den vergangenen Jahren trennt die DEG aus organisatorischen und zeitlichen Gründen die Eröffnung von der ersten Autogrammstunde. Diese findet zu einem anderen Zeitpunkt statt. Weitere Details folgen.

