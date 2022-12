Rostock: Zwei Heimspiele vor dem Fest

Rostock. (PM Piranhas) Die letzten Weihnachtseinkäufe werden getätigt, die letzten Geschenke werden verpackt und die Rostocker Eishockeyfans können sich vor dem Fest noch über...

Rostock. (PM Piranhas) Die letzten Weihnachtseinkäufe werden getätigt, die letzten Geschenke werden verpackt und die Rostocker Eishockeyfans können sich vor dem Fest noch über zwei Heimspiele freuen.

Am Dienstag gastiert als erstes der Krefelder EV in Rostock. Die Gäste werden sehr motiviert antreten, besiegten sie doch am vergangenen Sonntag die Moskitos Essen deutlich mit 8:1. Die Rostock Piranhas konnten die Begegnungen in der Hinrunde allerdings für sich entscheiden ( 7:1, 6:5 n.V. ). Ein Sieg über Krefeld wäre wünschenswert, um den Abstand auf den Tabellenletzten wieder zu vergrößern. Derzeit beträgt er nur noch fünf Punkte. Durch den Sieg über Diez – Limburg verkürzten die Piranhas den Abstand auf Platz 11 ( und dem damit verbundenen sicheren Klassenerhalt ) auf 13 Punkte.

Ein anderes Kaliber ist der Gegner des Heimspiels am Freitag. Der Zweitplatzierte tritt am 23.12.22 gegen die Rostock Piranhas an. Die Crocodiles Hamburg hatten in der letzten Zeit ähnlich wie die Piranhas personelle Probleme. So konnten sie z.B. gegen die Hannover Scorpions nicht antreten und das Spiel wurde gegen sie gewertet. Am Sonntag erlitten sie gegen die Hammer Eisbären eine Niederlage. Gegen die Piranhas waren sie in der Hinrunde erfolgreich ( 4:1, 7:2 ). Zahlreiche Fans werden aus Hamburg anreisen, unter anderem ein Gästebus mit über 50 Fans. Beide Partien starten um 20.00 Uhr.