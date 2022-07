Rostock: Renke kommt aus Hamm, aber Sean Morgan geht

Rostock. (PM Piranhas) Nolan Renke ergänzt die Piranhas-Verteidigung! Der 22-Jährige absolvierte im vergangenen Spieljahr seine erste vollständige Saison im Herrenbereich. Für die Hammer Eisbären...

Rostock. (PM Piranhas) Nolan Renke ergänzt die Piranhas-Verteidigung! Der 22-Jährige absolvierte im vergangenen Spieljahr seine erste vollständige Saison im Herrenbereich.

Für die Hammer Eisbären zeigte er in 50 Saisonspiele besonders in der Defensive vielversprechende Ansätze. Ausgebildet wurde der gebürtige Kanadier (Calgary) zuvor im Nachwuchs des Krefelder Eishockeyvereins.

Vorstand Tobias Mundt: “Nolan ist erst im Juli 22 geworden, er ist noch sehr jung und entwicklungsfähig. In seiner ersten Oberliga-Saison hat er viel dazu gelernt und besonders in der Defensivarbeit sein großes Potenzial angedeutet. Wir freuen uns sehr auf ihn.”

Das Spielerprofil von Nolan Renke:

Geburtstag: 09.07.2000

Geburtsort: Calgary

Position: Verteidigung

Größe: 1,85 Meter

Gewicht: 88 Kilogramm

Statistiken Vorsaison: 50 Spiele, 7 Vorlagen

Sean Morgan verlässt die Piranhas

Die Rostock Piranhas haben den Vertrag mit Sean Morgan für die kommende Saison einvernehmlich aufgelöst. Aus privaten Gründen kehrt der Verteidiger in die Nähe seiner Heimat Mittenwald zurück.

Dort wird er neben dem Eishockey seine Ausbildung fortsetzen. In Rostock gelangen dem Deutsch-Amerikaner in 73 Pflichtspielen 49 Punkte.

Vorstand Tobias Mundt: “Die Entscheidung war für uns nicht leicht, weil wir Sean sportlich und menschlich sehr schätzen. Sean war stets ein angenehmer Zeitgenosse. Am Ende haben wir uns auch deshalb entschieden, seine Bitte zu respektieren. Wir wünschen Sean alles Gute für seine sportliche und berufliche Zukunft. Er wird in der Schillingallee immer willkommen sein.”