Rostock Piranhas verpflichten â€žTorhÃ¼ter der Saisonâ€œ

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas haben für die kommende Spielzeit Torhüter Lucas Di Berardo verpflichtet.

Der gebürtige Mannheimer kommt vom EV Lindau Islanders und wurde als „Torhüter der Saison“ in der Oberliga-Süd ausgezeichnet.

„Wir wollten Lucas schon für die letzte Spielzeit verpflichten, freuen uns aber umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Lucas hat eine klasse Saison in Lindau gespielt und wurde nicht ohne Grund zum besten Torwart der Oberliga-Süd gewählt. Wenn du so einen starken Torhüter im Rücken hast, gibt es der ganzen Mannschaft die nötige Sicherheit auf dem Eis“, so ein sichtlich erfreuter REC-Präsident Tobias Mundt.

Ausgebildet in der Kaderschmiede der Jungadler Mannheimer, stand der heute 26-jährige Goalie zuvor u.a. bei den Hamburg Crocodiles, den Füchsen Duisburg und den Kassel Huskies unter Vertrag.