Rostock Piranhas vermelden weiteren Neuzugang und eine Vertragsverlängerung

Rostock. (PM Piranhas) Nach der gestrigen Vertragsverlängerung von Thomas Voronov gibt es die nächste erfreuliche Kader-News. Kevin Kunz wechselt vom Liga-Rivalen aus Herne an...

Rostock. (PM Piranhas) Nach der gestrigen Vertragsverlängerung von Thomas Voronov gibt es die nächste erfreuliche Kader-News.

Kevin Kunz wechselt vom Liga-Rivalen aus Herne an die Ostseeküste. Der 25-Jährige, der erst kürzlich Geburtstag feierte (20. Juni – unser Partner LOTTO Mecklenburg-Vorpommern wünscht viel Glück nachträglich) unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison.

Trotz des jungen Alters bringt Kevin Kunz reichlich Profi-Erfahrung mit. Insgesamt vier Spielzeiten stand er in Diensten der Bayreuth Tigers in der DEL2. Insgesamt absolvierte er im Südosten 149 Zweitligaspiele.

Auch Ostsee-Erfahrung bringt Kevin Kunz mit. In der Saison 2017/18 spielte der Flügelstürmer für die Beachboys vom Timmendorfer Strand. In 68 Einsätzen in der Oberliga Nord für Timmendorf und Herne verzeichnete der Sportwissenschaften-Student 20 Tore und 12 Torvorlagen.

Das Statement von Vorstand Tobias Mundt: “Kevin ist ein sehr temporeicher Spieler, der weiß, wie er seine Tore erzielt. Nach einigen Blessuren in der Vergangenheit erwarten wir ihn topfit in Rostock. Wenn er sein Potenzial abruft, kann er schnell ein sehr wichtiger Akteur in unserem Team werden.”

Das sagt Kevin Kunz: “Ich freue mich sehr auf Rostock. Lenny und Tobi haben mich in den Gesprächen rasch überzeugt. Ich kann topfit in das Training einsteigen und da ich momentan in Lübeck lebe, sollte mir auch die Umgewöhnung leicht fallen.”

Voronoc bleibt

Die Rostock Piranhas haben den Vertrag mit Stürmer Thomas Voronov um eine weitere Saison verlängert.

Der Flügelstürmer geht damit in seine insgesamt fünfte Spielzeit an der Ostsee. War der 24-Jährige (!!!) wie alle anderen Piranhas eher schwerfällig in die Saison gestartet, konnte Thomas Voronov spätestens unter Lenny Soccio sein großes Potenzial andeuten. Ein Beleg seiner Formstärke? In den letzten zehn Saisonspielen erzielte Voro fünf Tore und bereitete drei weitere vor. Die Art und Weise, wie er die Pucks ins gegnerische Gehäuse einschweißte, war schlicht beeindruckend. Insgesamt schloss er die Saison mit 17 Scorerpunkten aus 48 Spielen ab. Unvergessen auch, als er bei der Partie gegen Herford mal eben zeigte, dass man sich mit ihm besser nicht anlegen sollte. Der sonst ruhige, aber schnelle wie körperlich hart spielende Stürmer gilt nicht umsonst als einer der robusten Charaktere im Team.

Die Statements

Coach Lenny Soccio: “Ein großer, starker Spieler mit viel Zug zum Tor. In der letzten Saisonphase hat er richtig gutes Eishockey gespielt – und ist als Führungsspieler vorangegangen. Deshalb war es uns sehr wichtig, dass wir ihn behalten.”

Vorstand Tobias Mundt: “Ich freue mich sehr, dass Thomas gezeigt hat, was in ihm steckt. Dazu passt seine robuste Spielweise sehr gut in unser Konzept. Was man auch bedenken muss: Voro macht nebenbei eine Ausbildung, er musste sich im Vorjahr erst mal an diese für ihn neue Doppelbelastung gewöhnen. Auch deshalb glaube ich, dass er ein wichtiger Bestandteil unseres neuen Teams sein wird.”

4191 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.