Rostock Piranhas vermelden eine weitere Vertragsverlängerung und einen Neuzugang

Wer beim letzten Saisonspiel der Piranhas die Gespräche der Fans belauschte, bekam vor allem eine nervöse Frage mit: Bleibt Keegan oder bleibt er nicht?...

Wer beim letzten Saisonspiel der Piranhas die Gespräche der Fans belauschte, bekam vor allem eine nervöse Frage mit: Bleibt Keegan oder bleibt er nicht?

Die Nummer #21 der Rostocker hatte sich schnell in die Herzen der Fans gespielt – und ligaweit an die Spitze der Torschützenliste geschossen.

Seine Bilanz liest sich immer noch unglaublich: 55 Saisontore – Bestwert in der Liga. Dazu kommen 38 Assists und eine zerbrochene Plexiglasscheibe.

Und das alles, obwohl sich die Gegner schon nach wenigen Wochen vor allem auf die Verteidigung von Keegan konzentrierten. Meist vergeblich.

Nach der Saison buhlten tatsächlich mehrere Klubs um Dienste des schussgewaltigen 35-Jährigen.

Doch nach intensiven Gesprächen konnten sich der Vorstand der Piranhas und Keegan Dansereau noch vor Ostern auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Ein wichtiges Zeichen für den Verein und die kommende Saison, wie Vorstand Tobias Mundt erklärt: „Jeder hat gesehen, dass Keegan ein besonderer Spieler in dieser Liga ist. Er ist das aber nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine. Die jungen Spieler schätzen ihn, haben Respekt, schauen zu ihm auf. Er geht voran – auch wenn es nicht läuft. Und er identifiziert sich voll mit dem Verein.”

Was viele Fans nicht wissen: Auch nach der Saison blieb Keegan noch ein paar Wochen in Rostock. Mehrmals stand er dabei sogar mit der zweiten Mannschaft der Freibeuter auf dem Eis. Ein Star in dieser Liga – und doch ein Piranha von nebenan.

Durch die rasche Vertragsverlängerung konnten die Piranhas zudem bei der Verpflichtung der Kontingentspieler frühzeitig planen. Vorstand Tobias Mundt ergänzt: “Wir sind überzeugt, dass Keegan noch so eine herausragende Saison spielen kann. Mit unserem neuen Mittelstürmer, den wir kurz vor dem Sommerfest verkünden werden, sollte Keegan sehr gut harmonieren. Das war uns wichtig, damit wir alle Pferdestärken aufs Eis bringen.”

Das Statement von Coach Lenny Soccio: “Eine ganz wichtige Vertragsverlängerung. Keegan ist ein Top- und ein Führungsspieler. Er ist ein sehr guter Typ. Mit der Verlängerung beweisen wir, dass wir auch solche Spieler halten können. Und es zeigt den Fans, dass wir an einer starken Mannschaft basteln. Mit starken Neuzugängen – aber eben auch den Spielern, die uns vergangene Saison überzeugt haben.

Weiterer Neuzugang

Von Ostküste zu Ostseeküste! Die Piranhas erhalten Verstärkung aus Potsdam, New York. Aus der College-Liga NCAA III wechselt Stürmer Jack Bloem an die Ostseeküste. Da Jack in Hamburg geboren wurde und einen deutschen Pass besitzt, besetzt er folglich keine Kontingentstelle im Kader.

Spannend ist die Verpflichtung allemal, wie Coach Lenny Soccio berichtet: „Wir haben den Tipp zu Jack aus unserem Netzwerk bekommen. Auch wenn seine Statistiken wenig spektakulär erscheinen, ist er ein äußerst interessanter Spieler für uns.”

Das liegt vor allem an der Schnelligkeit des 25-Jährigen. Im intensiven Video-Studium überzeugte sich Coach Lenny jedenfalls von den Fähigkeiten des neuesten Piranha im Aufgebot. „Er ist läuferisch sehr stark und kann auch spielerisch Akzente setzen. Erfahrungsgemäß profitieren genau diese Spieler von den größeren Eisflächen in Europa.” Insgesamt erzielte Jack für die State University New York zu Potsdam in 78 Spielen 17 Tore.

Nach Keegan Dansereau, Mathieu Tousignant, Kilian Steinmann und Oskar Siradze ist Bloem der fünfte bestätigte Stürmer im Aufgebot. In Rostock wird er mit der Trikotnummer #44 auflaufen.

Das Statement von Vorstand Tobias Mundt: „Wir haben damals bei August gute Erfahrungen mit einer ähnlichen Verpflichtung gemacht. Wir freuen uns sehr über Jacks Unterschrift und sind überzeugt, dass er in der Oberliga eine starke Verstärkung sein wird. Trotzdem sollte sich jeder Fan bewusst sein, dass die Umgewöhnung seine Zeit braucht.”

Jack Bloom …

über seine deutschen Wurzeln:

“Mein Vater Dieter Bloem hat neun Jahren in Deutschland gespielt. Unter anderem für Landshut in der DEL. Meine Schwester wurde dort geboren, ich später in Hamburg. Seitdem wir zurück in die USA zogen, war ich nicht noch mal in Deutschland.”

über seine Fähigkeiten als Eishockeyspieler:

“Als Spieler mag ich das schnelle Spiel und ich arbeite gerne hart. Meine läuferischen Fähigkeiten sind wohl meine größte Stärke.”

über seine Gedanken an Rostock:

“Ich kannte Rostock vorher nicht. Aber seitdem ich mit Lenny sprach, weiß ich, dass die Stadt toll zum Leben und Eishockeyspielen ist. Ich freue mich sehr auf den August und auf die Fans.”

2932 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.