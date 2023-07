Rostock Piranhas vermelden eine Vertragsverlängerung und die Besetzung der letzten Importstelle

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas haben mit Christian Paul-Mercier einen weiteren jungen Spieler für die kommende Saison gebunden. Der Stürmer ist damit die...

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas haben mit Christian Paul-Mercier einen weiteren jungen Spieler für die kommende Saison gebunden.

Der Stürmer ist damit die letzte Vertragsverlängerung aus der Vorsaison.

In seiner ersten vollständigen Oberliga-Spielzeit hinterließ Mercy einen bleibenden Eindruck. Auch bei großen Rückständen steckte der Center nie auf und fuhr bis zum Schluss harte Checks. Insgesamt erzielte der 23-Jährige in 56 Einsätzen drei Tore und bereitete zehn weitere vor.

Neben seinen Kampfgeist beeindruckten vor allem seine Spielfreude und die schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Nicht umsonst kam der Jungspund zum Saisonende sogar im Powerplay zu Einsatzzeiten.

Coach Lenny Soccio sagt: “Mercy ist ein super Typ mit großem Potenzial. Er hat in der vergangenen Saison angedeutet, was er kann, und wir freuen uns, dass er sich bei uns entwickeln will.”

Vorstand Tobias Mundt: “Mit Christian Paul-Mercier konnten wir einen weiteren jungen und charakterstarken Stürmer aus dem Vorjahr verlängern. Am Ende sind wir als Verein sehr glücklich, dass wir bis auf wenige Ausnahmen alle Spieler halten konnten, die wir unbedingt halten wollten. Das ist ein Beleg für die herausragende Arbeit von Lenny Soccio.”

Letzte Importstelle vergeben

Die Rostock Piranhas haben die letzte Kontingentstelle für die kommende Saison besetzt. Aus der ersten norwegischen Liga wechselt Center Emil Bejmo in die Hansestadt.

Ein paar Zahlen und Informationen verdeutlichen, warum die Piranhas sehr glücklich über die Verpflichtung des 33-Jährigen sind:

Ausgebildet beim schwedischen Traditionsklub Färjestad BK.

Mehr als 400 Einsätze in der HockeyAllsvenskan, der wohl besten zweiten Liga Europas.

Allein in dieser Zeit erzielte Emil 77 Tore und 84 Vorlagen.

86 Einsätze in der SHL.

Kapitän bei Mora IK in der Allsvenskan, Assistenzkapitän in der erstklassigen SHL.

Starke Leistungen in den Top-Ligen Frankreichs, Dänemarks und Norwegens.

Vergangenes Jahr: 48 Spiele und 32 Scorerpunkte für Manglerud in der ersten norwegischen Liga.

Emil Bejmo sagt über sich: “Ich arbeite sehr hart auf dem Eis und versuche immer das Spiel zu lesen. Ich freue mich, wenn ich meine Teamkollegen mit guten Pässen füttern darf. Ich bin gespannt auf Rostock und habe bisher nur Gutes gehört. Und natürlich kenne ich als Schwede den örtlichen Fußballverein.”

Das Statement von Coach Lenny Soccio: “Emil ist ein ganz wichtiger Transfer für uns. Wir haben explizit nach einem Set-up-Spieler für Keegan gesucht, einen Mittelstürmer, der zu seiner Spielweise passt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie ein starkes Tandem bilden werden. Zudem muss man festhalten: Wer ein schwedisches Profiteam als Kapitän anführen darf, ist definitiv ein starker Führungsspieler.”

Mit der Verpflichtung von Emil Bejmo sind die Kaderplanungen fast abgeschlossen. Ein weiterer Stürmer hat bereits in Rostock unterschrieben und wird beim Trainingsauftakt Ende August dabei sein. Die Formalitäten mit dem abgegebenen Verein werden aber noch etwas brauchen.

Der Kader im Überblick

Tor: Sebastian Albrecht,,Lucas DiBerardo, Christopher Strasen

Verteidigung: Christian Tramm, Marius Pöpel, Raik Rennert, Raul Jakob, Christian Guran, Noland Renke, Mike Shevyrin

Sturm: Keegan Dansereau, Emil Bejmo, Mathieu Tousignant, Kevin Kunz, Jack Bloem, Thomas Voronov, Maximilian Kolesnikov, Kilian Steinmann, Christian Paul-Mercier, Oskar Siradze

4608 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.