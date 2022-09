Rostock Piranhas holen jungen Stürmer auf Tryout-Basis

Rostock. (PM Piranhas) Der deutsch-kanadische Stürmer Christian Paul-Mercier kämpft in den kommenden Wochen um seinen Kaderplatz im Schwarm der Piranhas. Bis zum Ende der...

Rostock. (PM Piranhas) Der deutsch-kanadische Stürmer Christian Paul-Mercier kämpft in den kommenden Wochen um seinen Kaderplatz im Schwarm der Piranhas.

Bis zum Ende der Vorbereitung wird er einen Try-out in unseren Reihen absolvieren. Danach werden Trainer und Vorstand über eine Verpflichtung entscheiden.

Christian stammt aus dem wohlklingenden Ort St-Jean-sur-Richelieu in Québec. Mehrere Jahre spielte der 22-Jährige in der DNL für den Nachwuchs der Krefeld Pinguine. Bereits in der ersten Woche des Piranhas-Trainingslagers war der junge Stürmer dabei.

Vorstand Tobias Mundt: “Christian hinterlässt charakterlich und sportlich einen guten Eindruck. Neben den arrivierten Spielern wollen wir auch jungen Akteuren eine echte Bewährungschance geben. Allerdings haben wir keinen Platz in unserer guten Mannschaft zu verschenken.”