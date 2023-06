Rostock Piranhas hoffen bei Maximilian Kolesnikov auf den großen Fang

Rostock. (PM Piranhas) Die Piranhas können mit Maximilian Kolesnikov einen weiteren Angreifer präsentieren. Der 21-Jährige wechselt von den Black Hawks aus Passau an die...

Rostock. (PM Piranhas) Die Piranhas können mit Maximilian Kolesnikov einen weiteren Angreifer präsentieren.

Der 21-Jährige wechselt von den Black Hawks aus Passau an die Ostsee.

Piranhas-Coach Lenny Soccio kann die Freude über den 21-jährigen Neuling kaum verbergen. Er sagt: „Wenn er nur ansatzweise sein Potenzial abruft, wird das für die Piranhas ein großer Fang sein.”

Ein Blick auf die Statistiken verrät, warum sich die Piranhas so sehr über Maximilian Kolesnikov freuen.

In seinem ersten Jahr als Profi – mit gerade einmal 20 Jahren – schoss Maximilian in der starken Südstaffel sofort sieben Tore. Weitere zehn Treffer konnte er vorbereiten. 17 Punkte im ersten Profijahr? Eine Hausnummer für einen jungen deutschen Angreifer in der Oberliga Süd.

Auch die Ausbildung lässt einiges an Talent versprechen. Die späten Nachwuchsjahre verbrachte Kolesnikov beim ERC Ingolstadt, eine Hausnummer in Eishockey-Deutschland. Im letzten DNL-Jahr – der höchsten deutschen Nachwuchsliga – scorte der gebürtige Bamberger 43-mal in 32 Einsätzen.

Lenny Soccio traut dem galligen und spielstarken Angreifer eine starke Rolle zu. “Maxi wird mit dem Anspruch nach Rostock kommen, sich in der Top-6 festzuspielen. Auch Powerplay-Spielzeit strebt er an. Für beides muss er hart arbeiten – ich traue ihm das aber absolut zu.”

Das Statement von Vorstand Tobias Mundt: “Wir wollen eine Mischung aus Erfahrung, sehr viel junger Leidenschaft und spielerischem Talent. Maximilian passt perfekt in dieses Konzept rein. Wir sind sehr froh, dass wir erneut einen hungrigen Sportler für unsere Raubfische gewinnen konnten. Solche Transfers vom Süden in den Norden sind nicht selbstverständlich. Umso besser, wenn sie gelingen.”

