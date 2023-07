Rostock: „Kleiderschrank“ mit DEL- und DEL2-Erfahrung verstärkt die Piranhas!

Artikel anhören Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas können den vorerst letzten Neuzugang verkünden. Aus der DEL2 wechselt Mike Mieszkowski an die Ostsee. Der...

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas können den vorerst letzten Neuzugang verkünden.

Aus der DEL2 wechselt Mike Mieszkowski an die Ostsee.

Der 30-Jährige spielte zuletzt für die Bayreuth Tigers und kam dort in 32 auf akzeptable 14 Scorerpunkte.

Zusätzlich zu den beeindruckenden Körpermaßen (1,97 groß, mehr als 100 Kilogramm schwer) bringt der Flügelstürmer reichlich Erfahrung mit.

Insgesamt spielte Mike fast 150-mal in der höchsten deutschen Liga. Dazu kommen rund 170 Einsätze in der DEL2. Seine letzte Oberliga-Nord-Saison verbrachte Mike bei den Hannover Indians unter Lenny Soccio. Dort kam der gebürtige Wilhelmshavener auf 36 Punkte in 45 Spielen. Für die Piranhas wird Mike mit der Nummer x auflaufen.

Mike Mieszkowski sagt: „Ich freue mich sehr über den Wechsel an die Ostsee und auf die Zusammenarbeit mit Lenny. Der gesamte Verein hat mich in den Gesprächen schnell überzeugt.”

Vorstand Tobias Mundt: „Mit Mike Mieszkowski haben wir einen weiteren absoluten Wunschspieler verpflichten können. Er bringt Erfahrung, das Körperspiel und reichlich Scoring-Erfahrung mit. Er ist damit die perfekte Ergänzung für unsere junge Mannschaft.”

Der Piranhas-Kader im Überblick

Tor: Sebastian Albrecht, Lucas Di Berardo, Christopher Strasen

Verteidigung: Jan Tramm, Marius Pöpel,Raik Rennert, Raul Jakob, Christian Guran, Mark Shevryn, Nolan Renke,

Angriff: Keegan Dansereau, Emil Bejmo, Mathieu Tousignant, Mike Mieszkowski, Kevin Kunz, Jack Bloem, Thomas Voronov , Maximilian Kolesnikov, Kilian Steinmann, Christian Paul-Mercier, Oskar Siradze

