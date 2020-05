Rostock: Bericht zur Jahreshauptversammlung

Rostock. (PM REC) Am Mittwochabend fand unter veränderten Bedingungen die diesjährige Jahreshauptversammlung des REC statt. Nach Einlass mit Mindestabstand und Desinfektionsmaßnahmen konnten die Mitglieder...

Nach Einlass mit Mindestabstand und Desinfektionsmaßnahmen konnten die Mitglieder mit Abstand Platz nehmen. Präsident Mike Specht eröffnete die Versammlung. In seiner Ansprache nahm er natürlich Bezug auf die ungewohnte, durch die Pandemie verursachte Situation und auf das Ende seiner Amtszeit.

Nach seiner Wahl als Versammlungsleiter ließ Mitglied Dirk Szatkowski über die Tagesordnung abstimmen und stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

In seinem Rechenschaftsbericht wertete Präsident Mike Specht die Auswirkungen des Saisonabbruchs für den Verein aus, gab Rückblick auf die sportliche Leistung der ersten Mannschaft und der anderen Bereiche des Vereins und fasste seine nun endende Amtszeit zusammen. Er dankte noch einmal ausdrücklich allen Mitgliedern und vor allem ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung.

Der Schatzmeister Thomas Mörlein konnte in seinem Bericht verkünden, dass der REC auch in dieser Saison ein positives Gesamtergebnis verzeichnen konnte und wies auf die Schwierigkeiten für die Planung der nächsten Saison hin, welche erst nach Bekanntgabe des Ablaufs der Oberliga Nord durch den DEB endgültig planbar sei.

Jugendwart/-in Dana Rudolphi hob in ihrem Bericht die positiven Resultate der Nachwuchsarbeit hervor. Der REC kooperierte erstmalig in der vergangenen Saison mit dem EHTC Timmendorf und trat mit vier Nachwuchsteams ( U 11, U 13, U 15; U17 ) im Spielbetrieb an, wobei drei Mannschaften in ihrer Altersklasse führend bei Saisonabbruch waren. Sie dankte ausdrücklich dem Förderverein und der Firma RUX Reisen für die Unterstützung.

Breitensportbeauftragter Tobias Mundt informierte in seinem Bericht die Mitglieder über die sportlichen Ereignisse der Freibeuter, Montagsmaler und den „ Oldies“, welche in dieser Saison an Turnieren in Chiemgau, Zell am See und Rostock teilnahmen.

Der Bericht der Kassenprüfer Carola Hagemeister und Bernd Radtke fiel im Anschluss ebenfalls positiv aus und somit wurde der alte Vorstand einstimmig von den Mitgliedern entlastet.

Laut Satzung des REC findet alle fünf Jahre eine Neuwahl des Vorstandes statt. Mike Specht und Thomas Mörlein stellten sich nicht der Wiederwahl. Leiter der Wahlkommission wurden Frank Rolfs und Melanie Voß. Zur Wahl als neuer Präsident kandidierte Tobias Mundt und wurde mit zwei Gegenstimmen gewählt. Als Vizepräsident stellte sich erneut Christian Trems zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Ebenso verlief die Wahl von Dana Rudolphi zur neuen Schatzmeisterin. Kandidat für das Amt des Jugendwarts war Dirk Szatkowski – einstimmig gewählt. Zum neuen Breitensportbeauftragten wählten die Mitglieder einstimmig Peter Sponholz. Pressesprecherin/ Fanbeauftragte (letztere Funktion durch den neuen Vorstand laut Satzung DEB neu hinzugefügt ) wurde bei zwei Stimmenthaltungen Susann Ackermann. Neue Kassenprüfer einstimmig gewählt: Bernd Radtke und Thomas Mörlein.

Dr. Wild als Vertreter der Old Stars verabschiedete den alten Vorstand und zum Abschluss richtete sich der neue Präsident Tobias Mundt mit einigen Dankesworten an die anwesenden Mitglieder und drückte seine Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit aus.