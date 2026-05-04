Roster-Update: Vier NHL-Spieler und neun Playoff-Finalisten verstärken den Schweizer WM-Kader

Glattbrugg. (PM SIHF) Vier NHL-Spieler sowie vier Akteure des frischgebackenen Meisters HC Fribourg-Gottéron und fünf des Playoff-Finalisten HC Davos verstärken die Schweiz für die vierte und letzte WM-Vorbereitungswoche und die Beijer Hockey Games in Ängelholm. Für 13 Spieler ist die WM-Vorbereitung vorzeitig vorbei.

Mit Captain Roman Josi (Nashville Predators) sowie den Stürmern Nico Hischier, Timo Meier (beide New Jersey Devils) und Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) stossen vier weitere NHL-Spieler zum Nationalteam.

«Aufgrund der hohen Belastung durch die Saison und die Olympischen Spiele haben wir diesen Spielern bewusst eine etwas längere Pause gewährt. Sie stossen nun frisch zum Team, um für die kommende Heim-WM körperlich und mental bereit zu sein», erklärt Head Coach Jan Cadieux.

Nach dem Ende der nationalen Meisterschaft verstärken mit Torhüter Reto Berra, Verteidiger Simon Seiler sowie den beiden Stürmern Christoph Bertschy und Attilio Biasca vier Akteure des Meisters HC Fribourg-Gottéron die Schweiz. Ebenfalls aufgeboten wurden Torhüter Sandro Aeschlimann, die beiden Verteidiger Lukas Frick und Sven Jung sowie die zwei Stürmer Yannick Frehner und Simon Knak vom Playoff-Finalisten HC Davos. Für den 29-jährigen Seiler sowie den 28-jährigen Frehner sind es die ersten Aufgebote fürs Schweizer A-Nationalteam.

Jonas Siegenthaler fällt verletzt für die Heim-WM aus, Philipp Kurashev muss noch medizinische Tests abwarten. Sein Status wird von Tag zu Tag neu beurteilt.

Nicht mehr im Aufgebot stehen die beiden Torhüter Stéphane Charlin und Kevin Pasche, die Verteidiger David Aebischer, Tobias Geisser, Simon Le Coultre und Romain Loeffel sowie die Stürmer Gaëtan Haas, Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Dario Meyer, Dario Rohrbach, Tristan Scherwey und Sven Senteler.

Assistenztrainer Rikard Franzén, der für die Defensive verantwortlich ist, komplettiert den Trainer-Staff. Fabio Schumacher, U18-Nationaltrainer der Herren, der vergangene Woche noch als Assistenztrainer bei den Fortuna Hockey Games dabei war, gehört dem Staff dagegen nicht mehr an. Ein weiterer Coach ist aktuell nicht vorgesehen.

Das Aufgebot für die vierte Woche im Detail

Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)

Verteidiger (10): Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Lukas Frick (HC Davos), Fabian Heldner (Lausanne HC), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Simon Seiler (HC Fribourg-Gottéron)

Stürmer (16): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Yannick Frehner (HC Davos), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)